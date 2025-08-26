Συγκλονίζει η ιστορία επιβίωσης του Ουκρανού στρατιώτη Βλαντισλάβ, ο οποίος βασανίστηκε από Ρώσους και επιβίωσε για πέντε μέρες με κομμένο λαιμό.

Όπως αναφέρει το suspilne.media, Ρώσοι στρατιώτες του έκοψαν το λαιμό και τον πέταξαν σε λάκκο. Ο Βλαντισλάβ κατάφερε να συρθεί προς τις ουκρανικές θέσεις και αυτή τη στιγμή νοσηλεύεται σε ένα από τα νοσοκομεία της περιφέρειας του Ντνιπροπετρόφσκ και έχει ήδη υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.

«Τον αιχμαλώτισαν μόνο του και μετά τον πήγαν σε υπόγειο, όπου υπήρχαν κι άλλοι στρατιώτες. Ήταν δύο εκεί, και αυτοί τον βασάνιζαν», λέει η σύζυγος του Βλαντισλάβ, Βικτόρια.

Ο Ουκρανός στρατιώτης δεν μπορεί να μιλήσει αλλά έγραψε όσα συνέβησαν στο ημερολόγιό του. Εκεί, ανέφερε ότι πριν από μερικές εβδομάδες, η ταξιαρχία του έχασε τον έλεγχο της θέσης κοντά στο Ποκρόβσκ και, εκείνος, προσπαθώντας να βοηθήσει τους συντρόφους του, αιχμαλωτίστηκε.