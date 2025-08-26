Θύμα άγριου ξυλοδαρμού έπεσε ένας διανομέας μέσα σε διαμέρισμα στο Παλαιό Φάληρο.

Την ώρα που παρέδιδε την παραγγελία, δύο άνδρες τον χτύπησαν με σφυρί και ένα ξύλινο τραπέζι και στη συνέχεια τον λήστεψαν.

Ο διανομέας περιέγραψε στο STAR και τον Βαγγέλη Γκούμα όσα έζησε, δείχνοντας τα τραύματα από τα σφοδρά χτυπήματα των δραστών.

«Τα σημάδια εδώ στα πλευρά είναι από το σφυρί, τα χτυπήματα που δεχόμουν από τον έναν εκ δεξιών. Στο κεφάλι είναι το πρώτο χτύπημα, το οποίο μου ήρθε από αριστερά, από ξύλινο τραπεζάκι. Με χτύπησαν μόλις μπήκα μέσα. Τα (τραύματα) στα πόδια, τα γόνατα, είναι που αμυνόμουν από τη λύσσα», λέει αρχικά.

«Ζω από τύχη. Τα αίματα έτρεχαν. Το μόνο που προσπαθούσα, ήταν να αμυνθώ και να βρω μία διέξοδο», προσθέτει.

«Ο ένας προσποιήθηκε ότι του έχουν πέσει τα χρήματα κάτω και δεν μπορεί να σκύψει γιατί έχει χτυπήσει το πόδι του. Μόλις κάνω ένα βήμα και βλέπω τα χρήματα κάτω, μου έρχεται ένα τραπέζι από τα αριστερά στο κεφάλι. Αμυνόμουν όσο μπορούσα. Το κατέβαζε λυσσασμένα πάνω – κάτω και ο άλλος ερχόταν από την άλλη πλευρά με σφυρί και με χτυπούσε» περιγράφει ο διανομέας για την επίθεση που δέχτηκε.

Οι δράστες άρπαξαν το κινητό του και ένας ένοικος ειδοποίησε την Αστυνομία. Ο διανομέας, αιμόφυρτος, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, ενώ, οι δύο «νταήδες» συνελήφθησαν.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, έχουν απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές.