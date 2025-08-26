Έτοιμος να ολοκληρώσει ακόμη μία μεταγραφή και συγκεκριμένα αυτή του Γκουστάβο Μάντσα, καθώς είναι μια ανάσα από την οριστική συμφωνία με τη Φορταλέζα, είναι ο Ολυμπιακός.

Οι «ερυθρόλευκοι» ήθελαν και θέλουν να αποκτήσουν ακόμη έναν κεντρικό αμυντικό και ο βασικός στόχος τους ήταν ο 21χρονος Βραζιλιάνος, τον οποίο παρακολουθούν εδώ και μήνες.

Έτσι, άρχισαν τις συζητήσεις μαζί του και κατέληξαν σε συμφωνία, για να αρχίσουν στη συνέχεια και οι διαπραγματεύσεις με τη Φορταλέζα, η οποία είναι έτοιμη να πει το «ναι» για να οριστικοποιηθεί η μεταγραφή.

Όπως αναφέρουν, πλέον, στη Βραζιλία, η μετακίνηση του Μάντσα στον Ολυμπιακό θα πρέπει να θεωρείται σίγουρη και είναι θέμα χρόνου, με την τελευταία πρόταση που κατέθεσε η ελληνική ομάδα να είναι ύψους 5 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένων και των μπόνους.