Σάλο προκάλεσε μια Ρεπουμπλικανή υποψήφια για το Κογκρέσο, καθώς με φλογοβόλο έβαλε φωτιά στο Κοράνι και στη συνέχεια δημοσίευσε σχετικό βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Θα βιάσουν τις κόρες σας και θα αποκεφαλίσουν τους γιους σας, εκτός αν σταματήσουμε μια και καλή το Ισλάμ», είπε η Βαλεντίνα Γκόμεζ, υποψήφια των Ρεπουμπλικανών στο Τέξας το 2026.

«Η Αμερική είναι χριστιανικό έθνος, οπότε αυτοί οι τρομοκράτες μουσουλμάνοι μπορούν να πάρουν δρόμο για όποιο από τα 57 ισλαμικά έθνη. Υπάρχει μόνο ένας αληθινός Θεός και αυτός είναι ο Θεός του Ισραήλ», είπε πριν κάψει το Κοράνι.

Σύμφωνα με αμερικανικά ΜΜΕ, η μπλούζα που φορούσε είχε και συμβολικό σχέδιο, καθώς έδειχνε ένα ημιαυτόματο όπλο και τον αριθμό 31, αριθμό της εκλογικής περιφέρειας στο Τέξας όπου κατεβαίνει.

🚨 Texas GOP candidate Valentina Gomez just released a campaign ad burning the Quran and vowing to “end Islam in Texas.”



This isn’t politics. It’s incitement.



When the mosques start burning, remember: this was the match and the Texas GOP handed her the lighter. pic.twitter.com/aYdvihPVHw — Brian Allen (@allenanalysis) August 26, 2025

Το 2024 η 31η περιφέρεια ψήφισε κατά 61% τον Ντόναλντ Τραμπ, ενώ στο Τέξας οι μουσουλμάνοι αντιπροσωπεύουν το 1% του πληθυσμού, που ξεπερνά τους 30 εκατομμύρια κατοίκους.

Σύμφωνα με το Daily Beast η Γκόμεζ δεν προκαλεί για πρώτη φορά, αντιθέτως έχει διαλέξει να πολιτεύεται με αυτό τον τρόπο, αν και χωρίς επιτυχία.

Παραδείγματος χάριν, τον Φεβρουάριο του 2024, κατά τη διάρκεια της αποτυχημένης εκστρατείας της για τη θέση της υπουργού Εσωτερικών του Μισούρι, η Γκόμεζ είχε χρησιμοποιήσει ξανά φλογοβόλο για να κάψει μια στοίβα βιβλίων ΛΟΑΤΚΙ, μεταξύ τους και βιβλία για εφήβους.