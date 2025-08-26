Σε βαρύ κλίμα πένθους αποχαιρετούν σήμερα την Αλεξάνδρα Νικολαΐδου στο Κοιμητήριο Χολαργού. Συγγενείς και φίλοι έχουν συγκεντρωθεί για να της πουν το τελευταίο αντίο.

Η οικογένεια, αντί για στεφάνια, ζήτησε να ενισχυθεί ο Σύλλογος Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια «Φλόγα», με ειδικό κουτί δωρεών που έχει τοποθετηθεί στον χώρο της τελετής.

Τραγική φιγούρα, ο σύντροφός της, Ντέμης Νικολαΐδης, ο οποίος στάθηκε δίπλα της στον δύσκολο αγώνα που έδινε.

Η Αλεξάνδρα Νικολαΐδου έφυγε από τη ζωή το Σάββατο 23 Αυγούστου, σε ηλικία μόλις 41 ετών, ύστερα από μια δύσκολη μάχη με τον καρκίνο. Η είδηση του θανάτου της βύθισε στη θλίψη τα αγαπημένα της πρόσωπα.

Ποια ήταν η Αλεξάνδρα Νικολαΐδου – Η μάχη με τον καρκίνο και η σχέση με τον Ντέμη Νικολαΐδη

Γεννημένη το 1984, καταγόταν από τα Ιωάννινα και ζούσε στην Αθήνα. Σε νεαρή ηλικία, συμμετείχε στη σειρά «Καληνύχτα μαμά» (1996-1997) του ΑΝΤ1, υποδυόμενη τη Μαργαρίτα, κόρη της Λίλας Καφαντάρη. Αργότερα, στράφηκε στον χώρο της μόδας και της ομορφιάς, εργαζόμενη σε μεγάλη εταιρεία ένδυσης.

Ήταν στενή φίλη της Κατερίνας Καινούργιου και της Μαριλούς Κόζαρη, συζύγου του τραγουδιστή Πάνου Μουζουράκη.

Από τα τέλη του 2022, διατηρούσε σχέση με τον Ντέμη Νικολαΐδη, με τον οποίο συγκατοικούσαν. Η πρώτη κοινή εμφάνιση του ζευγαριού έγινε στη μεγάλη φιέστα της ΑΕΚ τον Μάιο του 2023. Ήταν η ημέρα που η κιτρινόμαυρη ομάδα είχε στεφθεί πρωταθλήτρια στο ποδόσφαιρο και ο άλλοτε πρόεδρος της ΑΕΚ δεν έκρυβε τη χαρά του.

Το ζευγάρι είχε πάει στη μεγάλη συναυλία των Coldplay στην Αθήνα, το καλοκαίρι του 2023, ενώ ακολούθησε και το ταξίδι τους στη Γερμανία για το Euro 2024.

«Αυτοί οι δυο άνθρωποι δέσανε. Είναι υπέροχα. Ο ένας φέρεται τέλεια στον άλλον. Είναι υπέροχα. Μέσα από την Αλεξάνδρα, εγώ αγάπησα τον Ντέμη γιατί είδα το μεγαλείο της ψυχής του και το πόσο τέλειος άνθρωπος είναι» είχε πει χαρακτηριστικά η Κατερίνα Καινούργιου στην εκπομπή της.

Η ίδια είχε αποκαλύψει τη μάχη της με τον καρκίνο, μοιράζοντας στιγμιότυπα από τις θεραπείες της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Συγκεκριμένα, στις 4 Φεβρουαρίου 2023, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου είχε δημοσιεύσει φωτογραφία της μέσα από το νοσοκομείο αποκαλύπτοντας για πρώτη φορά τη δική της περιπέτεια με τον καρκίνο.

«Είμαστε πιο δυνατοί απ’ όσο νομίζουμε», έγραφε στην ανάρτησή της στέλνοντας το δικό της ηχηρό μήνυμα με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου.