Η διοικήτρια της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, Λίσα Κουκ, θα καταθέσει μήνυση αμφισβητώντας την καθαίρεσή της από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, σηματοδοτώντας μια σημαντική κλιμάκωση στη μάχη του προέδρου με την κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ.



«Ο πρόεδρος Τραμπ δεν έχει την εξουσία να καθαίρει τη διοικήτρια της Ομοσπονδιακής Τράπεζας, Λίσα Κουκ», δήλωσε ο δικηγόρος της, Άμπε Ντέιβιντ Λόουελ, σε μια ανακοίνωση.



Ο πρόεδρος δήλωσε ότι υπήρχαν «επαρκείς λόγοι» να πιστεύεται ότι η Κουκ είχε κάνει ψευδείς δηλώσεις σχετικά με την υποθήκη της και επικαλέστηκε συνταγματικές εξουσίες που, όπως είπε, του επέτρεπαν να την απομακρύνει.



Η άνευ προηγουμένου αυτή κίνηση έρχεται σε μια περίοδο που ο Τραμπ ασκεί αυξανόμενη πίεση στην Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ – και ιδίως στον πρόεδρό της, Τζέρομ Πάουελ – για την, κατά την άποψή του, απροθυμία της να μειώσει τα επιτόκια.

Τα μακροπρόθεσμα κρατικά ομόλογα των ΗΠΑ πωλήθηκαν μαζικά την Τρίτη, υποδηλώνοντας αυξημένο κίνδυνο από τους επενδυτές που ανησυχούν ότι η απόπειρα του Τραμπ να απολύσει μια διοικήτρια της Fed θα μπορούσε να υπονομεύσει την εμπιστοσύνη στην κεντρική τράπεζα.



Εάν οι επενδυτές αρχίσουν να αμφισβητούν την αξιοπιστία της Fed, το κόστος δανεισμού για την κυβέρνηση των ΗΠΑ θα μπορούσε να αυξηθεί – και αυτό θα είχε αλυσιδωτές επιπτώσεις σε όλο τον κόσμο, καθώς χρησιμοποιείται για τον καθορισμό της τιμής των περιουσιακών στοιχείων σε όλο τον κόσμο.



Η Κούκ είναι ένα από τα επτά μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Fed και, σε αυτή τη θέση, συμμετέχει στην 12μελή επιτροπή που είναι υπεύθυνη για τον καθορισμό των επιτοκίων στις ΗΠΑ. «Η απόπειρά του να την απολύσει, βασιζόμενος αποκλειστικά σε μια συστατική επιστολή, στερείται οποιασδήποτε πραγματικής ή νομικής βάσης», δήλωσε ο δικηγόρος της Κουκ την Τρίτη. «Θα υποβάλουμε αγωγή αμφισβητώντας αυτή την παράνομη ενέργεια». Η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) έλαβε επίσης θέση.



«Το Κογκρέσο, μέσω του νόμου για την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ, ορίζει ότι οι διοικητές υπηρετούν για μακρά, καθορισμένη θητεία και μπορούν να απομακρυνθούν από τον πρόεδρο μόνο «για σοβαρό λόγο», ανέφερε η κεντρική τράπεζα σε δήλωσή της. «Η μακρά θητεία και η προστασία των διοικητών από την απομάκρυνση αποτελούν ζωτικό μέτρο διασφάλισης, που εγγυάται ότι οι αποφάσεις νομισματικής πολιτικής βασίζονται σε δεδομένα, οικονομική ανάλυση και τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα του αμερικανικού λαού».

Σχετικά με την προγραμματισμένη αγωγή της Κουκ κατά του Τραμπ, η τράπεζα δήλωσε ότι «η Ομοσπονδιακή Τράπεζα θα συμμορφωθεί με οποιαδήποτε απόφαση του δικαστηρίου».



Την Τρίτη, ο Πρόεδρος Τραμπ δήλωσε ότι έχει στο μυαλό του αρκετούς «καλούς ανθρώπους» για να αντικαταστήσουν την Κουκ.



«Χρειαζόμαστε ανθρώπους που είναι 100% έντιμοι και δεν φαίνεται ότι αυτή ήταν», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους σε συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου.



Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ προτείνει υποψηφίους για αυτή τη θέση, οπότε η απομάκρυνση της κ. Κουκ θα σήμαινε ότι θα μπορούσε να αντικατασταθεί από κάποιον πιο ευνοϊκό προς τη μείωση των επιτοκίων και την οικονομική ατζέντα του Τραμπ.



Η απόφαση της Fed επηρεάζει το επιτόκιο με το οποίο οι Αμερικανοί μπορούν να δανειστούν χρήματα, καθώς και τα επιτόκια των καταθέσεων στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς. Τα επιτόκια των ΗΠΑ παρακολουθούνται επίσης στενά από τις κεντρικές τράπεζες που καθορίζουν τη νομισματική πολιτική σε άλλες χώρες.



Η Κουκ ψήφισε μαζί με τον Πάουελ και τα περισσότερα άλλα μέλη της επιτροπής για τη διατήρηση των επιτοκίων των ΗΠΑ στην τελευταία συνεδρίαση της Fed για τον καθορισμό των επιτοκίων στα τέλη Ιουλίου.

Διορίστηκε από τον προκάτοχο του Τραμπ, τον Δημοκρατικό Τζο Μπάιντεν, το 2022 και είναι η πρώτη Αφροαμερικανίδα που κατέχει αυτή τη θέση.



Η απόφαση του Τραμπ να την απομακρύνει πιθανότατα θα εγείρει νομικά ζητήματα, με ειδικούς να υποδηλώνουν ότι ο Λευκός Οίκος θα πρέπει να αποδείξει – ενδεχομένως στο δικαστήριο – ότι είχε επαρκείς λόγους για να την απολύσει.



Η Κουκ δήλωσε σε ανακοίνωσή της ότι ο Τραμπ «υποκρινόταν ότι με απέλυσε «για λόγο», ενώ δεν υπάρχει κανένας λόγος σύμφωνα με το νόμο, και δεν έχει την εξουσία να το κάνει».



«Δεν θα παραιτηθώ. Θα συνεχίσω να εκτελώ τα καθήκοντά μου για να βοηθήσω την αμερικανική οικονομία, όπως κάνω από το 2022», πρόσθεσε.



Ο πρόεδρος είχε ζητήσει την παραίτηση της Κουκ την περασμένη εβδομάδα λόγω της κατηγορίας για υποθήκη απάτη, η οποία διατυπώθηκε για πρώτη φορά σε δημόσια επιστολή του ρυθμιστή χρηματοδότησης κατοικιών, Μπιλ Πουλτ, συμμάχου του Τραμπ, προς την γενική εισαγγελέα Παμ Μπόντι.



Ο ρυθμιστής χρηματοδότησης κατοικιών χαρακτήρισε την επιστολή «ποινική παραπομπή» και προέτρεψε το υπουργείο Δικαιοσύνης να διερευνήσει το θέμα. Δεν είναι σαφές εάν έχει ξεκινήσει έρευνα.



Τη Δευτέρα, ο Τραμπ συνέχισε με ένα άλλο μήνυμα στην πλατφόρμα κοινωνικών μέσων Truth Social, λέγοντας ότι η Κουκ υπέγραψε ένα έγγραφο στο οποίο βεβαίωνε ότι μια ιδιοκτησία στο Μίσιγκαν θα ήταν η κύρια κατοικία της για το επόμενο έτος.



«Δύο εβδομάδες αργότερα, υπογράψατε ένα άλλο έγγραφο για μια ιδιοκτησία στη Γεωργία, στο οποίο δηλώνατε ότι θα ήταν η κύρια κατοικία σας για το επόμενο έτος», είπε ο πρόεδρος.



«Είναι αδιανόητο ότι δεν γνωρίζατε την πρώτη σας δέσμευση όταν αναλάβατε τη δεύτερη», έγραψε.

Η σύγκρουση του προέδρου με τους Κουκ και Πάουελ – τους οποίους ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι θέλει να απολύσει επειδή δεν μείωσαν τα επιτόκια αρκετά γρήγορα – εγείρει επίσης ερωτήματα σχετικά με την ανεξαρτησία της Fed από την πολιτική.