Ο Ντόναλντ Τραμπ απέλυσε την διοικήτρια της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, Λίσα Κουκ, λόγω κατηγοριών για απάτη με ενυπόθηκα δάνεια, σε μια νέα κλιμάκωση της επίθεσης του Αμερικανού προέδρου κατά της ανεξαρτησίας της κεντρικής τράπεζας.

Σε επιστολή του που ανέβασε στο Social Truth, ο Τραμπ γράφει: «Σύμφωνα με την εξουσία που μου παρέχει το Άρθρο II του Συντάγματος των Ηνωμένων Πολιτειών και ο Νόμος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας του 1913, όπως τροποποιήθηκε, απομακρύνεστε από τη θέση σας στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδιακής Τράπεζας, με άμεση ισχύ».

Η αποχώρηση της Κουκ θα επιτρέψει στον Τραμπ να διορίσει αντικαταστάτη, βοηθώντας τον να ασκήσει μεγαλύτερο έλεγχο στην πολιτική της Fed. Οι απαιτήσεις του για χαμηλότερα επιτόκια έχουν μέχρι στιγμής πέσει στο κενό.



Η κυβέρνηση Τραμπ έχει κυνηγήσει αρκετούς πολιτικούς εχθρούς του προέδρου, μεταξύ των οποίων την γενική εισαγγελέα της Νέας Υόρκης, Λετίτια Τζέιμς, και τον γερουσιαστή της Καλιφόρνιας Άνταμ Σιφ, με την κατηγορία της υποθήκης απάτης. Τόσο η Τζέιμς όσο και ο Σιφ αρνήθηκαν τις κατηγορίες.



Η Κουκ δεν είναι πολιτικός, αλλά ανήκει σε μια σειρά ανώτερων στελεχών της Fed που έχουν αψηφήσει τις επίμονες εκκλήσεις του Τραμπ για μείωση των επιτοκίων. Διορισμένη από τον Τζο Μπάιντεν τον Μάιο του 2022, έγινε η πρώτη μαύρη γυναίκα που κάθισε στο διοικητικό συμβούλιο της κεντρικής τράπεζας. Η θητεία της στο διοικητικό συμβούλιο της Fed δεν επρόκειτο να λήξει πριν από το 2038.



Είναι μια σεβαστή οικονομολόγος, με θητείες στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ και στο Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ, η οποία υπηρέτησε στο συμβούλιο των οικονομικών συμβούλων υπό τον Μπαράκ Ομπάμα.



Η επίθεση της κυβέρνησης κατά του μέλλοντός της στη Fed ηγήθηκε από τον Μπιλ Πουλτ, έναν διορισμένο από τον Τραμπ αξιωματούχο που ηγείται της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Χρηματοδότησης Στέγασης των ΗΠΑ, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι είχε δηλώσει δύο διαφορετικά ακίνητα ως κύριες κατοικίες της κατά την απόκτηση ενυπόθηκων δανείων το 2021.

«Πώς μπορεί αυτή η γυναίκα να είναι υπεύθυνη για τα επιτόκια, αν φέρεται να λέει ψέματα για να βοηθήσει τα δικά της επιτόκια;» έγραψε ο Πουλτ στο X. Παραπέμπει την υπόθεση στο Υπουργείο Δικαιοσύνης για έρευνα.



Ο Τραμπ εκμεταλλεύτηκε τις ισχυρισμούς πριν η Κουκ απαντήσει, γράφοντας την Τετάρτη στο Truth Social, το κοινωνικό του δίκτυο, ότι «πρέπει να παραιτηθεί, τώρα!!!».