Μια παραθαλάσσια πόλη με εντυπωσιακή γαστρονομική σκηνή, άφθονη φύση και νυχτερινή ζωή που δεν κοιμάται ποτέ. Δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι η Gen Ζ ψήφισε το Κέιπ Τάουν ως την τρίτη καλύτερη πόλη στον πλανήτη για να ζήσει.

Αυτό προκύπτει από την πρώτη κατάταξη του Time Out για τις καλύτερες πόλεις του κόσμου για τη Gen Ζ. Η έρευνα βασίζεται στις απαντήσεις χιλιάδων νέων κάτω των 30 ετών, οι οποίοι αξιολόγησαν τα πάντα, από τον πολιτισμό και τη δημιουργικότητα μέχρι τη βιωσιμότητα και την ποιότητα ζωής.

Η πόλη της Νότιας Αφρικής κατέλαβε την τρίτη θέση μετά τη Μπανγκόκ και τη Μελβούρνη, με τους ερωτηθέντες να δίνουν εντυπωσιακό σκορ 82% στην «γενική ευτυχία» –απόδειξη ότι το Κέιπ Τάουν ξέρει πώς να κρατά τη Gen Ζ χαμογελαστή.

Το μυστικό της; Κατ’ αρχάς, η γαστρονομία: το 94% των συμμετεχόντων έδωσε στην πόλη την υψηλότερη βαθμολογία για τα εστιατόριά της, χαρακτηρίζοντας τη σκηνή «ποικίλη» και «νόστιμη». Η πόλη διαθέτει από εκλεπτυσμένα πιάτα στο Salon του διάσημου Luke Dale Roberts, μέχρι πλούσια γεύματα στο grillroom ROI και το Time Out Market Cape Town –έναν παράδεισο περίπου 2,500 τ.μ. με 13 κουζίνες και τρία μπαρ στην εμβληματική V&A Waterfront.

Η νυχτερινή ζωή, επίσης, δεν υστερεί, καθώς κομψά μπαρ σε ταράτσες με θέα στον ορίζοντα, κρυφά μπαρ και πολυσύχναστα κλαμπ καλύπτουν κάθε γούστο. Οι λάτρεις των κοκτέιλ μπορούν να απολαύσουν δημιουργικές συνταγές στο Fable ή στο The House of Machines, ενώ οι μουσικόφιλοι μπορούν να απολαύσουν ζωντανή τζαζ στο The Blue Room ή ηλεκτρονικούς ρυθμούς στο Modular.

Με όλα αυτά που προσφέρει, δεν προκαλεί έκπληξη ότι το Κέιπ Τάουν ξεπέρασε ακόμη και παγκόσμιους κολοσσούς όπως η Νέα Υόρκη, η Πόλη του Μεξικού και το Λονδίνο, εδραιώνοντας τη θέση του ως ένας από τους κορυφαίους προορισμούς για τη Gen Ζ.