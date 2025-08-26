Ο δείκτης S&P 500 έκλεισε υψηλότερα την Τρίτη στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, με ώθηση από τις μετοχές των Nvidia και Eli Lilly, ενώ η απόφαση του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να απομακρύνει μια διοικήτρια της κεντρικής τράπεζας ενίσχυσε τις ανησυχίες για την ανεξαρτησία της Federal Reserve.

Η Nvidia (NVDA.O) ενισχύθηκε κατά 1,1% εν αναμονή της τριμηνιαίας έκθεσής της την Τετάρτη, η οποία θα δείξει πώς η πιο πολύτιμη εταιρεία στον κόσμο αντιμετωπίζει την πίεση από τον εμπορικό πόλεμο μεταξύ Ουάσινγκτον και Πεκίνου. Η έκθεση της εταιρείας τσιπ θα μπορούσε επίσης να τροφοδοτήσει —ή να περιορίσει— το ράλι των μετοχών σχετικών με την τεχνητή νοημοσύνη στη Wall Street.

Τη Δευτέρα αργά ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι απομακρύνει τη διοικήτρια της Federal Reserve, Λίζα Κουκ, λόγω φερόμενων παρατυπιών στην απόκτηση στεγαστικών δανείων, αυξάνοντας τις ανησυχίες για την ανεξαρτησία της κεντρικής τράπεζας από την πολιτική. Τα futures του S&P 500 βυθίστηκαν προσωρινά, πριν ανακάμψει η αγορά, καθώς οι επενδυτές επικεντρώθηκαν στις αμετάβλητες προσδοκίες ότι η κεντρική τράπεζα θα ξεκινήσει μείωση επιτοκίων τον Σεπτέμβριο.

«Η κοινότητα των χρηματοπιστωτικών αγορών ανησυχεί ολοένα και περισσότερο για αυτήν την ανεξαρτησία. Πρόκειται για μια πραγματική ανησυχία μακροπρόθεσμα. Αλλά βραχυπρόθεσμα, πόσο αλλάζει την πορεία της πολιτικής επιτοκίων τους επόμενους έξι έως δώδεκα μήνες; Νομίζω ότι τα σημάδια έχουν ήδη εμφανιστεί ότι θα έχουμε πιο ελαστική νομισματική πολιτική τους επόμενους έξι έως δώδεκα μήνες», δήλωσε ο Μπιλ Μερζ, επικεφαλής Έρευνας Κεφαλαιαγοράς στην U.S. Bank Wealth Management, Μιννεάπολις.

Παρά τις επίμονες πιέσεις από τον πληθωρισμό, οι επενδυτές αποτιμούν μια μείωση επιτοκίου κατά 25 μονάδες βάσης στη συνεδρίαση της Federal Reserve τον Σεπτέμβριο, ενθαρρυμένοι από «γερανοειδή» σήματα του προέδρου της Fed, Τζερόμ Πάουελ, από δεδομένα που δείχνουν αδυναμία στην αγορά εργασίας και τις αλλαγές στην κεντρική τράπεζα.

Η Morgan Stanley έγινε η τελευταία χρηματιστηριακή εταιρεία που προβλέπει μείωση επιτοκίων τον Σεπτέμβριο, αλλά οι σημαντικές επικείμενες ανακοινώσεις για τον πληθωρισμό και την απασχόληση ενδέχεται να οδηγήσουν τους επενδυτές σε επαναξιολόγηση των προσδοκιών τους.

Η Eli Lilly (LLY.N) ενισχύθηκε σχεδόν 6% μετά την ανακοίνωση ότι το πειραματικό της φάρμακο μειώνει το σωματικό βάρος κατά 10,5% σε ασθενείς με διαβήτη.

Ο δείκτης S&P 500 διαπραγματεύεται περίπου στις 23 φορές τα αναμενόμενα κέρδη, ένα υψηλό τεσσάρων ετών, αυξάνοντας τον κίνδυνο πτώσης εάν τα αποτελέσματα της Nvidia μειώσουν τον ενθουσιασμό της Wall Street για μετοχές σχετικές με την τεχνητή νοημοσύνη.

Ο δείκτης S&P 500 ενισχύθηκε κατά 0,41% και έκλεισε τη συνεδρίαση στις 6.465,94 μονάδες, κοντά στο ιστορικό υψηλό του κλεισίματος στις 14 Αυγούστου.

Ο δείκτης Nasdaq ενισχύθηκε κατά 0,44% κλείνοντας στις 21.544,27 μονάδες, ενώ ο δείκτης Dow Jones Industrial Average σημείωσε άνοδο 0,30% και έκλεισε στις 45.418,07 μονάδες.

Επτά από τους έντεκα επιμέρους τομείς του S&P 500 κατέγραψαν άνοδο, με την ηγεσία να ανήκει στους βιομηχανικούς τομείς (.SPLRCI), που ενισχύθηκαν κατά 1,03%, ακολουθούμενοι από τους χρηματοοικονομικούς (.SPSY) με άνοδο 0,76%.

Η Advanced Micro Devices (AMD.O) ενισχύθηκε 2% μετά την αναβάθμιση της μετοχής σε «αγορά» από την Truist Securities, από προηγούμενη αξιολόγηση «διακράτηση».

Η EchoStar (SATS.O) εκτοξεύτηκε 70% σε ιστορικό υψηλό, μετά την ανακοίνωση της AT&T (T.N) ότι συμφώνησε να αγοράσει ορισμένες άδειες ασύρματου φάσματος από την εταιρεία δορυφορικών επικοινωνιών έναντι περίπου 23 δισ. δολαρίων.

Στο S&P 500, οι μετοχές με άνοδο υπερείχαν των πτωτικών με αναλογία 1,1 προς 1. Ο δείκτης κατέγραψε 21 νέα υψηλά και 2 νέα χαμηλά, ενώ ο Nasdaq σημείωσε 120 νέα υψηλά και 59 νέα χαμηλά.

Ο όγκος συναλλαγών στα αμερικανικά χρηματιστήρια ήταν σχετικά χαμηλός, με 15,7 δισ. μετοχές να αλλάζουν χέρια, σε σύγκριση με μέσο όρο 16,9 δισ. μετοχών τις προηγούμενες 20 συνεδριάσεις.