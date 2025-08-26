Ο Ολυμπιακός έμαθε πλέον τρεις ακόμα πιθανούς αντιπάλους του στη League Phase του Champions League. Η Μπόντο, η μεγάλη έκπληξη από το Καζακστάν, Καϊράτ Αλμάτι, και η ατρόμητη Πάφο εξασφάλισαν τα εισιτήριά τους για την τελική φάση της κορυφαίας διοργάνωσης, φέρνοντας κοντά στην ολοκλήρωση το παζλ των γκρουπ δυναμικότητας και τη λίστα των 36 ομάδων.

Μέχρι στιγμής, 32 από τις 36 ομάδες που θα συμμετάσχουν στο επόμενο Champions League έχουν γίνει γνωστές, ενώ το βράδυ της Τετάρτης (27/8) θα ολοκληρωθεί το παζλ, με την αποκάλυψη των τεσσάρων τελευταίων συλλόγων που θα πάρουν τα υπόλοιπα εισιτήρια.

Αυτά θα προκύψουν από τα ζευγάρια Καραμπάγκ – Φερεντσβάρος, Μπενφίκα – Φενέρμπαχτσε, Μπριζ – Ρέιντζερς και Κοπεγχάγη – Βασιλεία, στις μάχες που θα κλείσουν την προκριματική φάση. Ο Ολυμπιακός, από την πλευρά του, βρίσκεται στο 3ο γκρουπ δυναμικότητας ενόψει της κλήρωσης την Πέμπτη, 28 Αυγούστου, ωστόσο η θέση του δεν παίζει πλέον τόσο καθοριστικό ρόλο.

Υπενθυμίζεται ότι, σε αντίθεση με το προηγούμενο σύστημα της φάσης των ομίλων, τώρα οι ομάδες που συμμετέχουν στην League Phase κληρώνονται με δύο αντιπάλους από κάθε γκρουπ δυναμικότητας (1ο, 2ο, 3ο, 4ο), σε μια φάση που θα ολοκληρωθεί μέσα σε οκτώ αγωνιστικές. Ακολουθεί αναλυτικά η λίστα με τα γκρουπ δυναμικότητας του Champions League.

1o γκρουπ

Παρί Σεν Ζερμέν

Ρεάλ Μαδρίτης

Μάντσεστερ Σίτι

Μπάγερν Μονάχου

Λίβερπουλ

Ίντερ

Τσέλσι

Ντόρτμουντ

Μπαρτσελόνα

2ο γκρουπ

Άρσεναλ

Λεβερκούζεν

Ατλέτικο Μαδρίτης

Αταλάντα

Βιγιαρεάλ

Γιουβέντους

Άιντραχτ Φρανκφούρτης

3ο γκρουπ

Τότεναμ

Αϊντχόφεν

Άγιαξ

Νάπολι

Σπόρτινγκ

Ολυμπιακός

Σλάβια Πράγας

Μπόντο

Μαρσέιγ

4ο γκρουπ