Τις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης του ΠΑΟΚ, μετά την ανακοίνωση της μεταγραφής του, έκανε ο Χρήστος Ζαφείρης, ο οποίος αναφέρθηκε και σε όσα του είπε ο Γιάννης Κωνσταντέλιας.

Αναλυτικά όσα δήλωσε στο PAOK TV ο Ζαφείρης…

Για το πώς νιώθει για τη μεταγραφή του: «Είμαι πολύ χαρούμενος, είμαι εδώ με την οικογένειά μου, το περάσαμε μαζί όλο αυτό. Θέλω να ευχαριστήσω πρώτα απ’ όλα την οικογένεια Σαββίδη που πίστεψαν σε εμένα και μου έδωσαν αυτή την ευκαιρία. Έρχεται η ώρα σιγά-σιγά για να μπούμε στη δουλειά».

Για τους λόγους που επέλεξε τον ΠΑΟΚ: «Μίλησα και με την οικογένειά μου, με κοντινούς μου ανθρώπους, όταν ήρθε αυτή η ευκαιρία, ήταν κάτι που μου έδωσε κίνητρο, ήθελα να το κάνω. Θέλω μία καινούρια αρχή, θα παίξω στην Ελλάδα που για εμένα είναι πολύ σημαντικό να βελτιωθώ, η ομάδα μου άρεσε πολύ πως με προσέγγισε, θα βοηθήσω τον ΠΑΟΚ να πετύχει τους στόχους του».

Για το γεγονός ότι θα βρει πολλά οικεία πρόσωπα στην ομάδα: ««Είναι κάτι πολύ όμορφο, ήδη έχω δύο παιδιά που είμαστε στην Εθνική, τους Πέλκα και Κωνσταντέλια, θα με βοηθήσουν πολύ να νιώσω ένα με την ομάδα και μετά να παίξουμε μαζί, ωραία. Όταν παίζεις με φίλους και ανθρώπους που αγαπάς και είσαι μαζί τους, είναι κάτι όμορφο, μου δίνει κίνητρο και θέλω να το ζήσω».

Για το τι του είπε ο Κωνσταντέλιας για τη μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ: «Με τον Ντέλια μιλήσαμε, μου είπε άντε τελείωνε, έλα… Ήθελε να μάθει πως πάει η μεταγραφή, στο τέλος όμως όλα καλά!».

Για το αν είχε φανταστεί την υποδοχή που του επιφύλαξαν οι οπαδοί στο αεροδρόμιο: «Δεν ξέρω αν το περίμενα. Είχα ακούσει ότι θα πάει κόσμος για να με υποδεχθεί, αλλά αυτό που έγινε ήταν μία πολύ ωραία εμπειρία, το ένιωσα, την αγάπη του κόσμου, που τους κάνω χαρούμενος με την μεταγραφή μου. Τώρα είναι η σειρά μου να τους το ανταποδώσω».

Για τους στόχους του: ««Σίγουρα θέλω να πάρω με τον ΠΑΟΚ πρωτάθλημα και κύπελλο αλλά να βγούμε και στο Champions League».