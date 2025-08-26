Ο ΠΑΟΚ επισημοποίησε τη μεταγραφή του Χρήστου Ζαφείρη, η οποία είναι η ακριβότερη της ιστορίας του και η ακριβότερη που αφορά υπογραφή Έλληνα παίκτη σε ελληνική ομάδα, ανεβάζοντας ένα βίντεο με τον… Ζαφείρη Μελά.

Οι «ασπρόμαυροι» ήθελαν τόσο πολύ τον 22χρονο ποδοσφαιριστή ώστε να δεχθούν να πληρώσουν το ποσό των 12 εκατ. ευρώ στη Σλάβια Πράγας για να τον αποκτήσουν, με τη συμφωνία των δύο πλευρών να προβλέπει πως ο Ζαφείρης θα παραμείνει στους Τσέχους ως δανεικός μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου.

Ο «δικέφαλος του βορρά», μάλιστα, ανέβασε βίντεο για την ολοκλήρωση της μεταγραφής με τον τραγουδιστή Ζαφείρη Μελά, οπαδό της ομάδας, να παρουσιάζει τον παίκτη ενώ η σχετική ανακοίνωση αναφέρει τα εξής…

«Παίκτης του ΠΑΟΚ ο Χρήστος Ζαφείρης

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει την μεταγραφή του Χρήστου Ζαφείρη από την Σλάβια Πράγας. Ο ποδοσφαιριστής υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με τον Δικέφαλο μέχρι τις 31.12.2029, θα παραμείνει δανεικός στην Σλάβια για τους επόμενους μήνες και θα ενταχθεί στην ομάδα μας στις 02.01.2026.

Ο Χρήστος Ζαφείρης γεννήθηκε στις 23 Φεβρουαρίου 2003 στην Αθήνα. Σε ηλικία 10 ετών μετακόμισε στη Νορβηγία και ανδρώθηκε ποδοσφαιρικά στις ακαδημίες των Φορνέμπου, Λίλεστρεμ, Φέλαμαρ και Βαλερένγκα.

Το επαγγελματικό του ντεμπούτο ήρθε το 2020 με τη Γκρόρουντ, όπου σε δύο σεζόν κατέγραψε συνολικά 50 συμμετοχές, τρία γκολ και πέντε ασίστ, δείχνοντας από νωρίς το ταλέντο του. Τον Αύγουστο του 2021 αποκτήθηκε από τη Χάαγκεσουντ, όπου συνέχισε την εξέλιξή του καταγράφοντας 32 συμμετοχές, πέντε γκολ και πέντε ασίστ.

Τον Ιανουάριο του 2023, έκανε το μεγάλο άλμα στην καριέρα του υπογράφοντας στη Σλάβια Πράγας. Στην τσεχική ομάδα μέτρησε 105 συμμετοχές, 13 γκολ και 12 ασίστ, πανηγυρίζοντας την κατάκτηση του πρωταθλήματος τη σεζόν 2024-25 και του κυπέλλου τη σεζόν 2022-23.

Σε επίπεδο εθνικών ομάδων, ο Ζαφείρης έχει αγωνιστεί σε όλες τις μικρές εθνικές της Νορβηγίας, ενώ είχε φορέσει και τη φανέλα της Εθνικής Παίδων Κ16 της Ελλάδας. Το 2024, πήρε την οριστική απόφαση να εκπροσωπήσει την Εθνική μας, πραγματοποιώντας το επίσημο ντεμπούτο του στις 7 Σεπτεμβρίου 2024, στην αναμέτρηση του Nations League κόντρα στη Φινλανδία».