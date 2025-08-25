Σήμερα το μεσημέρι ο Χρήστος Ζαφείρης καταφθάνει στη Θεσσαλονίκη για να ολοκληρώσει τη μεγαλύτερη μεταγραφή στην ιστορία του ΠΑΟΚ, με τον κόσμο του Δικεφάλου να ετοιμάζει υποδοχή στο αεροδρόμιο «Μακεδονία».

Το βράδυ της Κυριακής (24/8), οι γονείς του Ζαφείρη βρέθηκαν στην Τούμπα για να παρακολουθήσουν από κοντά την αναμέτρηση με την ΑΕΛ, παίρνοντας μια πρώτη «γεύση» από το νέο σπίτι του γιου τους.

Ο Ζαφείρης θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις και θα βάλει την υπογραφή του σε πολυετές συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ, το οποίο θα τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου.