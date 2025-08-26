Ο Χρήστος Ζαφείρης είναι και επισήμως πλέον παίκτης του ΠΑΟΚ καθώς την Τρίτη (26/8) ανακοινώθηκε η μεταγραφή του και στη συνέχεια είχε συνάντηση με τον Ιβάν Σαββίδη, τον οποίο και ευχαρίστησε για όσα έκανε.

Ο διεθνής Έλληνας άσος είναι η πιο ακριβή μεταγραφή στην ιστορία του συλλόγου καθώς το deal με τη Σλάβια Πράγας έκλεισε στα 12 εκατ. ευρώ και οι απαιτήσεις που υπάρχουν από αυτόν, για το παρόν και κυρίως το μέλλον, είναι μεγάλες.

Αυτό, άλλωστε, του το έκανε σαφές και ο Σαββίδης καθώς τον καλωσόρισε στον ΠΑΟΚ και του τόνισε πως περιμένει από αυτόν να είναι σημαντικό κομμάτι των μελλοντικών επιτυχιών, με τον Ζαφείρη, από την πλευρά του, να ευχαριστεί τον ιδιοκτήτη της ΠΑΕ για όσα έκανε προκειμένου να ολοκληρωθεί η μεταγραφή.

Ο 22χρονος χαφ δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του για την αποθεωτική υποδοχή που του επιφύλαξαν οι οπαδοί και υποσχέθηκε πως θα δώσει τον καλύτερό του εαυτό για να κατακτήσει τίτλους με την ασπρόμαυρη φανέλα και να παίξει με την αγαπημένη του ομάδα στο Champions League.