Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την απόκτηση του Χρήστου Ζαφείρη επισημοποιώντας τη συμφωνία με τη Σλάβια Πράγας, ο πρόεδρος της οποίας, Γιάροσλαβ Τβρντικ, σε δηλώσεις του έκανε λόγο για χρήση μέσων που παραβιάζουν τους κανονισμούς της UEFA.

Ο «δικέφαλος του βορρά» προχώρησε στην πιο ακριβή μεταγραφή της ιστορίας του καθώς συμφώνησε να δώσει το ποσό των 12 εκατ. ευρώ στους Τσέχους, οι οποίοι θα διατηρήσουν στο ρόστερ τους μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου, ως δανεικό, τον παίκτη.

Παρ’ όλα αυτά, παρά το γεγονός ότι οι δύο ομάδες έδωσαν τα χέρια για να γίνει η μεταγραφή, ο πρόεδρος της Σλάβια μάλλον δεν είναι και τόσο χαρούμενος με το πώς εξελίχθηκαν τα πράγματα, κρίνοντας από όσα είπε μιλώντας στην πατρίδα του.

«Κατά τη γνώμη μου, ο ΠΑΟΚ χρησιμοποίησε μέσα που παραβιάζουν τους κανονισμούς της UEFA. Χωρίς τη συγκατάθεση του συλλόγου δεν έπρεπε να μιλήσει με τον παίκτη. Ενεπλάκη και η οικογένεια του Ζαφείρη που είναι φτωχή και δέχτηκε μεγάλη πίεση», είπε αρχικά ο Τβρντικ και συνέχισε.

«Δεν ήταν ότι ο Ζαφείρης απαίτησε τη μεταγραφή, απλώς κατέρρευσε ψυχολογικά. Είχε δάκρυα στα μάτια, δεν ήταν σε θέση να αγωνιστεί ούτε με την πρώτη ομάδα ούτε με τη δεύτερη. Αναγκαστήκαμε να δούμε την κατάσταση μέσα από τη δική του οπτική».