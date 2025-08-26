Η Google κυκλοφορεί το Pixel 10, ένα νέο smartphone που υπόσχεται ότι μπορεί να μεταφράζει τις κλήσεις σας σε πραγματικό χρόνο και μάλιστα χρησιμοποιώντας τη φωνή σας.

Αξιοποιώντας το τσιπ Tensor G5 και το μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης Gemini Nano AI, μεταφράζει γρήγορα τις κλήσεις, οι οποίες δεν καταγράφονται και παραμένουν ιδιωτικές. Η μετάφραση υποστηρίζει 11 διαφορετικές γλώσσες και συγκεκριμένα: αγγλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά, ιαπωνικά, γαλλικά, χίντι, πορτογαλικά, ινδονησιακά, ρωσικά και σουηδικά.

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κυκλοφόρησε διαφημιστικό βίντεο της νέας δυνατότητας στο οποίο συμμετέχει ο Τζίμι Φάλον και αν ισχύουν όσα δείχνει, τότε πρόκειται για μια πρωτοποριακή λειτουργία.

Σύμφωνα με το βίντεο, εφόσον έχει ξεκινήσει μια κλήση, ο χρήστης πατάει στην οθόνη για να ενεργοποιήσει τη μετάφραση και να επιλέξει τη γλώσσα που θέλει να μεταφραστούν όσα αναφέρει. Μετά από ένα σύντομο ενημερωτικό μήνυμα, μπορεί να μιλήσει κανονικά και μόλις σταματήσει, ακούγεται η φωνή του να αναπαράγει όσα ανέφερε, αλλά στη γλώσσα μετάφρασης που επιλέχθηκε. Ακόμη, μπορεί να πράξει και το ανάποδο, δηλαδή να μεταφράσει το μήνυμα του άλλου ατόμου που δεν χρησιμοποιεί τη λειτουργία.

Δείτε το βίντεο με την παρουσίαση της αυτόματης μετάφρασης:

Η Google υποστήριξε ότι κατά τη διάρκεια μιας συνομιλίας, κάθε άτομο μπορεί να μιλήσει στη δική του γλώσσα, ενώ το τηλέφωνο μεταφράζει και αναπαράγει στην άλλη πλευρά την προτιμώμενη. Επιπλέον, η νέα λειτουργία προσπαθεί να διατηρεί τη φυσική φωνή και τον τόνο του ομιλητή, έτσι ώστε η μετάφραση να μοιάζει περισσότερο με πραγματική ανθρώπινη συνομιλία παρά με ρομποτική φωνή.

Αυτό που κάνει τη νέα πρωτοποριακή λειτουργία να ξεχωρίζει σε σχέση με τον ανταγωνισμό όμως, είναι πως χρειάζεται μόνο ο ένας συνομιλητής να διαθέτει το Pixel 10, ενώ ο άλλος μπορεί να έχει οποιοδήποτε smartphone επιθυμεί.

Το Pixel 10 κυκλοφορεί στις 28 Αυγούστου, ενώ θα είναι διαθέσιμο και στο Google Store.

Επίσης, θα είναι διαθέσιμο σε τρεις εκδόσεις, στις εξής τιμές: