Οι υπουργοί Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, και του Ισραήλ, Γεδεών Σάαρ, αναμένεται να πραγματοποιήσουν σήμερα στην Ουάσινγκτον συνομιλίες, όπως ανακοίνωσαν χθες το βράδυ (τοπική ώρα) οι υπηρεσίες του επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Νωρίτερα ο Στιβ Γουίτκοφ ανακοίνωσε πως ο Ντόναλντ Τραμπ θα προεδρεύσει σε «ευρεία σύσκεψη» που προγραμματίζεται να διεξαχθεί αργότερα μέσα στην ημέρα για την επόμενη μέρα του πολέμου ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας.