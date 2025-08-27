Αυστραλοί vloggers ταξιδιών σοκαρίστηκαν όταν έλαβαν μια εκτενή λίστα παραβάσεων μετά την επίσκεψή τους στον πολιτιστικό χώρο της Αυστραλίας, Uluru, όπως περιγράφεται σε δημοσίευμα στο Instagram που έγινε viral.

«Υπάρχουν περίπου 20 κατηγορίες παραβάσεων που μπορούν να τιμωρηθούν», λέει μπερδεμένη η Μπριτ Κρόμι στο βίντεο. Εκείνη και ο σύζυγός της, Τιμ, που δημοσιεύουν περιεχόμενο με το όνομα @lifeofthecromies, καταγράφουν συχνά τα ταξίδια τους σε εξωτικούς προορισμούς για τους χιλιάδες ακόλουθούς τους στο YouTube και το Instagram.

Ωστόσο, το ζευγάρι βρέθηκε σε μπελάδες μετά την καταγραφή μιας εκδρομής στο Uluru, γνωστό και ως Ayers Rock, στη Northern Territory της Αυστραλίας. Με ύψος άνω των 1.141 ποδιών και μήκος 1,5 μιλίου, αποτελεί τον μεγαλύτερο μονολιθικό σχηματισμό ψαμμίτη στον κόσμο.

Λόγω του μεγάλου αριθμού τυχαίων παραβάσεων, η Μπριτ δήλωσε ότι θα πρέπει να «κατεβάσουν ολόκληρο το βίντεο από το YouTube» και ένα «κομμάτι από το περιεχόμενο στο Instagram», καθώς ήταν υπερβολικά πολλά για να τα επεξεργαστούν.

Σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα του Uluru, οι φωτογραφίες από πολιτιστικά ευαίσθητους χώρους απαγορεύονται στο Uluru – Kata Tjuta National Park, από σεβασμό στον λαό των Αβορίγινων Anangu.

«Οι λεπτομέρειες και τα χαρακτηριστικά των βράχων σε αυτούς τους χώρους είναι ισοδύναμα με ιερές γραφές για τους Anangu», αναφέρει η ιστοσελίδα. «Περιγράφουν πολιτιστικά σημαντικές πληροφορίες και πρέπει να τα βλέπουν μόνο συγκεκριμένα άτομα και στον πρωτότυπο χώρο τους».

Αν και οι φωτογραφίες επιτρέπονται σε άλλες περιοχές του πάρκου, οι δημιουργοί περιεχομένου και τα μέσα ενημέρωσης πρέπει να ζητήσουν άδεια πριν τραβήξουν εικόνες — μια πολιτική που οι ίδιοι δεν γνώριζαν τότε.

Αφού το ανακάλυψαν, υπέβαλαν αναδρομικά αίτηση και αγόρασαν άδεια, η οποία κοστίζει περίπου 20 δολάρια την ημέρα για εμπορική φωτογράφιση ή 250 δολάρια την ημέρα για γυρίσματα, σύμφωνα με τους κανονισμούς. Αφαίρεσαν επίσης όλο το περιεχόμενο που περιλάμβανε τους ευαίσθητους χώρους.

Πίστευαν ότι όλα ήταν εντάξει, μέχρι που τρεις μήνες αργότερα έλαβαν ένα email με τις παραπάνω παραβάσεις, πολλές από τις οποίες τους φάνηκαν παράξενες ή και παράλογες.

«Δεν βασίζεται εντελώς σε ευαίσθητες περιοχές», δήλωσε η Μπριτ. «Αφορά ενέργειες, όπως όταν σηκώσαμε ένα σπασμένο κλαδί για να διώξουμε τις μύγες, και μας είπαν ότι πρέπει να αφαιρέσουμε κάθε πλάνο που το δείχνει».

Επιπλέον, σε ορισμένες περιοχές, ακόμη και αν θεωρούνται ζώνες φωτογράφισης, απαιτείται να φαίνεται μεγαλύτερο τμήμα του τοπίου. Οι κατευθυντήριες γραμμές ζητούν από τους επισκέπτες να καλύπτουν «ιερούς χώρους με αντικείμενα όπως δέντρο, θάμνο, αμμοθίνες, άνθρωπο ή ακόμα και καμήλα».

Παρά τον μεγάλο αριθμό παραβάσεων, το ζευγάρι τελικά δεν χρειάστηκε να πληρώσει πρόστιμο. Η Μπριτ τόνισε ότι δεν ήθελε να παραπονεθεί, αλλά να προειδοποιήσει άλλους ταξιδιωτικούς vloggers για τους κινδύνους του να τραβάς βίντεο και φωτογραφίες χωρίς να γνωρίζεις τους κανόνες.

«Κάντε πολλή έρευνα αν θέλετε να τραβήξετε βίντεο ή φωτογραφίες από το Uluru», συμβούλεψε η Μπριτ. «Έτσι δεν θα βρεθείτε με ένα τεράστιο email σαν αυτό και ενδεχομένως να πληρώσετε πρόστιμο».

Οι Κρόμις καταλήγουν στο Instagram: «Ζητήστε άδεια νωρίς, διαβάστε προσεκτικά τις κατευθυντήριες γραμμές των μέσων και όταν έχετε αμφιβολία, βάλτε την κάμερα στην άκρη».