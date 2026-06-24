Στο βίντεο κλιπ για το κομμάτι «Πλανήτης Γη» του Χρήστου Ασλάνη είχε συμμετάσχει η Αφροδίτη Λατινοπούλου το 2014, πολύ πριν από την ενασχόλησή της με τα κοινά. Στη συγκεκριμένη οπτικοποίηση, την οποία παρουσίασε η εκπομπή «Το Πρωινό», η Αφροδίτη Λατινοπούλου καταγράφεται να υποδύεται τη σύντροφο του ερμηνευτή, με το σενάριο να περιλαμβάνει αρκετά πλάνα με αγκαλιές και εκδηλώσεις τρυφερότητας ανάμεσα στο ζευγάρι κατά τη διάρκεια του μουσικού κομματιού.

Οι συντελεστές και η κυκλοφορία στο διαδίκτυο

Το συγκεκριμένο τραγούδι κυκλοφόρησε επίσημα το 2014. Τη μουσική του κομματιού υπογράφουν οι συνθέτες Σωτήρης Νούκας και Σάκης Αζάς, ενώ οι στίχοι ανήκουν στον ίδιο τον τραγουδιστή και τη Λία Σιούτη. Όσον αφορά την ψηφιακή του παρουσία, το σχετικό οπτικό υλικό βρίσκεται αναρτημένο στην πλατφόρμα του YouTube εδώ και περίπου οκτώ χρόνια.

Κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων η Αφροδίτη Λατινοπούλου ήταν 23 ετών και ακολουθούσε πιστά τις κατευθύνσεις που της έδινε ο σκηνοθέτης. Πρόκειται για μια εποχή κατά την οποία η ίδια δεν είχε αποκτήσει ακόμα αναγνωρισιμότητα στο ευρύ κοινό.

Αυτό το σύντομο «πέρασμα» από τον καλλιτεχνικό χώρο προηγήθηκε της μετέπειτα διαδρομής της, καθώς τα επόμενα χρόνια η ίδια επικεντρώθηκε αποκλειστικά στον τομέα της πολιτικής.