Να βάλει τέλος στην αντιπαράθεση που προέκυψε με τον Γιάννη Σμαραγδή επιχείρησε ο Δημήτρης Πιατάς, μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσε η αναφορά του στους αείμνηστους Στάθη Ψάλτη και Σωτήρη Μουστάκα.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1, ο γνωστός ηθοποιός ξεκαθάρισε ότι τα σχόλιά του είχαν χιουμοριστικό χαρακτήρα και δεν είχαν σκοπό να προσβάλουν κανέναν. «Λυπάμαι, δεν έχω να πω κάτι. Χιούμορ έκανα, τίποτα άλλο, τίποτα περισσότερο. Να καταργήσουμε και το αστείο;», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο ηθοποιός τόνισε ότι δεν διατηρεί φιλική σχέση με τον σκηνοθέτη, σημειώνοντας: «Ήταν συνεργάτης μου κάποτε, παλιά. Να μην χάσουμε το χιούμορ μας».

Σε ανάλογο τόνο ήταν και η γραπτή τοποθέτηση του Δημήτρη Πιατά στο MEGA: «Έκανα χιούμορ και μόνο χιούμορ, αλλά προφανώς ζούμε σε μια χώρα που το χιούμορ πεθαίνει και μάλλον πεθαίνει και η χώρα, όπως φαίνεται».

«Υπάρχουν πολύ καίρια θέματα για να επιλυθούν, είμαι ένας σοβαρός κωμικός και απορώ πώς αυτό που είπα παρεξηγήθηκε σε τέτοιο βαθμό. Είμαι σίγουρος ότι αν ζούσαν ο Σωτήρης Μουστάκας και ο Στάθης Ψάλτης, εξαιρετικοί ηθοποιοί και οι δύο, και άκουγαν το αστείο μου θα γελούσαν με την ψυχή τους».