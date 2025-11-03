Ο άλλοτε πρίγκιπας Άντριου κινδυνεύει να δεχτεί ακόμη ένα ταπεινωτικό πλήγμα, καθώς ο βασιλιάς Κάρολος σχεδιάζει να του αφαιρέσει και τον τελευταίο τιμητικό βαθμό που του έχει απομείνει. Όπως δήλωσε ο υπουργός Άμυνας της Βρετανίας, Τζον Χίλι, η διαδικασία αφαίρεσης του τίτλου του αντιναυάρχου βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη.

Ο Άντριου είχε λάβει τον τιμητικό βαθμό του αντιναυάρχου του βασιλικού ναυτικού το 2015, στα 55α του γενέθλια. Παρέμεινε στο αξίωμα αυτό, ακόμη και μετά την απομάκρυνσή του από όλα τα υπόλοιπα στρατιωτικά του καθήκοντα το 2022, όταν ξέσπασε το σκάνδαλο για τις φερόμενες στενές σχέσεις του με τον Τζέφρι Έπσταϊν, τον διαβόητο Αμερικανό χρηματοδότη και καταδικασμένο παιδόφιλο που πέθανε στη φυλακή.

Ο Τζον Χίλι δήλωσε στο Sky News: «Έχουμε δει τον Άντριου να παραδίδει τους στρατιωτικούς τίτλους που κατείχε, και τώρα εξετάζουμε τον τελευταίο που απομένει, την τιμητική θέση του αντιναυάρχου. Υπάρχει ήδη διαδικασία για την αφαίρεσή της». Σε μεταγενέστερη συνέντευξή του στο BBC πρόσθεσε πως ο βασιλιάς Κάρολος «έχει υποδείξει ότι αυτή είναι η επιθυμία του».

Όπως αναφέρει η New York Post, ο Άντριου υπηρέτησε 22 χρόνια στο βασιλικό ναυτικό, συμμετέχοντας ενεργά στον Πόλεμο των Φώκλαντ ως πιλότος ελικοπτέρου, ενώ στη συνέχεια διοίκησε και πολεμικό σκάφος εντοπισμού ναρκών. Ωστόσο, στα 65 του, είναι πλέον αντιμέτωπος με τη ζωή ως απλός ιδιώτης, χωρίς τους τίτλους και τα προνόμια που είχε ως μέλος της βασιλικής οικογένειας.

Έχει ήδη χάσει τον τίτλο του Δούκα του Γιορκ, ενώ δεν θα αποκαλείται πλέον «πρίγκιπας». Αντί αυτού, θα είναι απλώς ο Άντριου Μάουντμπατεν-Γουίνδσορ. Μετά από τις καταγγελίες και την αστική υπόθεση σε βάρος του από τη Βιρτζίνια Τζιουφρέ, θύμα διακίνησης του Έπσταϊν, είχε ήδη σταματήσει να χρησιμοποιεί και τον τίτλο «His Royal Highness». Στα απομνημονεύματά της, που κυκλοφόρησαν μετά τον θάνατό της, η Τζιουφρέ ισχυρίστηκε πως είχε σεξουαλικές επαφές με τον Άντριου όταν ήταν έφηβη, ισχυρισμούς που εκείνος αρνείται κατηγορηματικά.

Παράλληλα, ο Άντριου έχει πλέον τρεις μήνες για να εγκαταλείψει τη Royal Lodge, την κατοικία των 30 δωματίων όπου ζει μαζί με την πρώην σύζυγό του, Σάρα Φέργκιουσον. Και εκείνη θα χρειαστεί να αποχωρήσει.

Ο άνδρας που κάποτε ανήκε στον πιο ισχυρό οίκο της Βρετανίας, φαίνεται πλέον πως θα συνεχίσει τη ζωή του μακριά από το επίκεντρο και χωρίς τον τίτλο που έμεινε να του θυμίζει το παρελθόν.