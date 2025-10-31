Ο πρίγκιπας Άντριου χάνει τον τίτλο του «πρίγκιπα» και εγκαταλείπει την έπαυλή του στο Ουίνδσορ, το Royal Lodge, μετά από εβδομάδες εντατικής εξέτασης των δεσμών του με τον καταδικασμένο σεξουαλικό εγκληματία, Τζέφρι Έπσταϊν. Σε δήλωση που εξέδωσε το βράδυ της Πέμπτης, το Παλάτι του Μπάκιγχαμ ανακοίνωσε ότι ο αδελφός του βασιλιά θα είναι πλέον γνωστός ως Άντριου Μάουντμπατεν Ουίνδσορ.

Ο Άντριου παραιτήθηκε από τους άλλους βασιλικούς τίτλους του νωρίτερα αυτό το μήνα, συμπεριλαμβανομένου του τίτλου του Δούκα του Γιορκ, καθώς βρισκόταν αντιμέτωπος με ολοένα και περισσότερα ερωτήματα σχετικά με την ιδιωτική του ζωή.

Σε ένα βιβλίο που εκδόθηκε νωρίτερα αυτό το μήνα, η Βιρτζίνια Τζιουφρέ επανέλαβε μετά θάνατον τους ισχυρισμούς ότι, ως έφηβη, είχε σεξουαλικές σχέσεις με τον πρίγκιπα Άντριου σε τρεις διαφορετικές περιπτώσεις. Ο Άντριου πάντα αρνιόταν τους ισχυρισμούς.

Αντιδρώντας στις τελευταίες εξελίξεις, η οικογένεια της Τζιουφρέ δήλωσε ότι «κατέστρεψε έναν βρετανό πρίγκιπα με την αλήθεια και το εξαιρετικό της θάρρος». Η Τζιουφρέ αυτοκτόνησε νωρίτερα φέτος.

Στην ανακοίνωσή του, το Παλάτι ανέφερε ότι ο βασιλιάς «ξεκίνησε σήμερα μια επίσημη διαδικασία για την αφαίρεση του τίτλου, των τιμητικών διακρίσεων και των τιμητικών διακρίσεων του Πρίγκιπα Άντριου.

Η μίσθωση του Royal Lodge του παρείχε μέχρι σήμερα νομική προστασία για να συνεχίσει να διαμένει εκεί. Τώρα του έχει επιδοθεί επίσημη ειδοποίηση για την παραίτηση από τη μίσθωση και θα μετακομίσει σε εναλλακτική ιδιωτική κατοικία. Αυτές οι κυρώσεις θεωρούνται απαραίτητες, παρά το γεγονός ότι συνεχίζει να αρνείται τις κατηγορίες εναντίον του.

Οι Αυτού Μεγαλειότητες επιθυμούν να καταστήσουν σαφές ότι οι σκέψεις και η απόλυτη συμπάθειά τους ήταν και θα παραμείνουν με τα θύματα και τους επιζώντες κάθε μορφής κακοποίησης».

Οι δύο ενήλικες κόρες του Άντριου, η Ευγενία και η Μπεατρίς, θα διατηρήσουν τους τίτλους τους ως πριγκίπισσες, ενώ ο Άντριου παραμένει όγδοος στη σειρά διαδοχής του θρόνου. Η Σάρα Φέργκιουσον, η πρώην σύζυγός του, θα μετακομίσει επίσης από το Royal Lodge και θα βρει δική της στέγη. Μέχρι αυτό το μήνα, διατηρούσε τον τίτλο της Σάρα, δούκισσα του Γιορκ, αλλά επανήλθε στο πατρικό της όνομα Φέργκιουσον, αφού ο Άντριου παραιτήθηκε οικειοθελώς από τον τίτλο του δούκα του Γιορκ.

Σύμφωνα με το BBC, η κυβέρνηση κλήθηκε να γνωμοδοτήσει σχετικά με την απόφαση να αφαιρεθεί ο τίτλος του πρίγκιπα από τον Άντριου και κατέστησε σαφές ότι υποστηρίζει την απόφαση. Αντιδρώντας στην είδηση στο BBC Question Time, η υπουργός Πολιτισμού, Λίζα Νάντι, είπε ότι έστειλε ένα «πολύ ισχυρό μήνυμα στα θύματα σεξουαλικής κακοποίησης και σεξουαλικών αδικημάτων». «Αυτή είναι μια τεράστια εξέλιξη και ένα μεγάλο βήμα για τον βασιλιά. Πρέπει να πω, ως αρχική αντίδραση, ότι υποστηρίζω πραγματικά το βήμα που έκανε».

Η αφαίρεση των τίτλων του Άντριου έρχεται ύστερα από εβδομάδες αυξανόμενης πίεσης προς τη βασιλική οικογένεια.

Το σκάνδαλο σχετικά με τις σχέσεις του με τον σεξουαλικό εγκληματία, Τζέφρι Έπσταϊν, αναζωπυρώθηκε από τις κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση στο βιβλίο της Τζιουφρέ. Ενώ ο Άντριου πάντα αρνιόταν σθεναρά ότι κακοποίησε την Τζιουφρέ, νωρίτερα αυτό το μήνα, επανεμφανίστηκαν μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από το 2011, που έδειχναν ότι ο Άντριου ήταν σε επαφή με τον Έπσταϊν μήνες μετά την δήλωσή του ότι η φιλία τους είχε τελειώσει.

Λεπτομέρειες σχετικά με τις συνθήκες διαβίωσης του Άντριου έχουν επίσης βρεθεί στο επίκεντρο, με νέες ερωτήσεις να τίθενται τις τελευταίες ημέρες σχετικά με το πώς είναι σε θέση να χρηματοδοτεί τον τρόπο ζωής του, παρά το γεγονός ότι δεν είναι ενεργό μέλος της βασιλικής οικογένειας. Ο Άντριου ζει στο Royal Lodge από το 2004, αφού υπέγραψε μια σύμβαση μίσθωσης 75 ετών το προηγούμενο έτος με τον ιδιοκτήτη του, το Crown Estate, το οποίο λειτουργεί ως ανεξάρτητη εταιρεία ακινήτων.

Το Royal Lodge, που βρίσκεται στο κτήμα του Ουίνδσορ και έχει χαρακτηριστεί ως ιστορικό μνημείο βαθμού II, διαθέτει ένα εξοχικό για τον κηπουρό, ένα Chapel Lodge, ένα εξοχικό με έξι υπνοδωμάτια και καταλύματα για το προσωπικό ασφαλείας.

Σε μια ξεχωριστή εξέλιξη, αυτή την εβδομάδα αποκαλύφθηκε ότι ο πρίγκιπας Άντριου φιλοξένησε τον Τζέφρι Έπσταϊν στο Royal Lodge στο πλαίσιο των εορτασμών για τα γενέθλια της κόρης του Μπεατρίς το 2006 – δύο μήνες μετά την έκδοση εντάλματος σύλληψης στις ΗΠΑ για τον Έπσταϊν για σεξουαλική επίθεση σε ανήλικο.

Για το Παλάτι, η ανακοίνωση της Πέμπτης αποτελεί μια προσπάθεια να μπει ένα τέλος στα σκάνδαλα που περιβάλλουν τον πρώην πρίγκιπα Άντριου – τώρα απλά Άντριου Μαουντμπάτεν Γουίνδσορ.