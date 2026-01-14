Ο καφές που πίνετε κάθε πρωί φαίνεται πως δεν σας βοηθά απλώς να ξυπνήσετε, αλλά ίσως παίζει ρόλο και στο πόσο λίπος αποθηκεύει το σώμα σας και στο αν θα εμφανίσετε σοβαρές μεταβολικές ασθένειες στο μέλλον.

Η επιστημονική έρευνα έρχεται να δώσει στον καφέ έναν ρόλο πολύ πιο ουσιαστικό από αυτόν που του έχει μέχρι σήμερα. Σύμφωνα με τα ευρήματά της, η καφεΐνη στο αίμα δεν επηρεάζει μόνο την ενέργεια και τη διάθεσή μας, αλλά συνδέεται άμεσα με το σωματικό βάρος και τον κίνδυνο διαβήτη τύπου 2.

Και κάπως έτσι, το αγαπημένο ρόφημα αποκτά δύο ακόμη πολύ σοβαρούς λόγους για να βρίσκεται στην καθημερινότητά σας.

Τι έδειξε η έρευνα για τον διαβήτη και τον ΔΜΣ

Σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό BMJ Medicine, τα επίπεδα καφεΐνης στο αίμα μπορεί να επηρεάζουν την ποσότητα σωματικού λίπους που έχετε, ένας παράγοντας που με τη σειρά του μπορεί να καθορίζει τον κίνδυνο εμφάνισης διαβήτη τύπου 2 και καρδιαγγειακών παθήσεων.

Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν γενετικούς δείκτες για να διαπιστώσουν μια πιο σαφή σύνδεση ανάμεσα στα επίπεδα καφεΐνης, τον δείκτη μάζας σώματος (ΔΜΣ/BMI) και τον κίνδυνο διαβήτη τύπου 2.

Η επιστημονική ομάδα, από το Karolinska Institute στη Σουηδία, το University of Bristol στο Ηνωμένο Βασίλειο και το Imperial College London, ανέφερε ότι τα ροφήματα με καφεΐνη χωρίς θερμίδες θα μπορούσαν να διερευνηθούν ως ένα πιθανό μέσο για τη μείωση του σωματικού λίπους.

«Τα γενετικά προβλεπόμενα υψηλότερα επίπεδα καφεΐνης στο πλάσμα συσχετίστηκαν με χαμηλότερο BMI και μικρότερη συνολική λιπώδη μάζα», τόνισαν ερευνητές στη μελέτη τους, η οποία δημοσιεύθηκε τον Μάρτιο του 2023.

«Επιπλέον, τα γενετικά προβλεπόμενα υψηλότερα επίπεδα καφεΐνης στο πλάσμα συσχετίστηκαν με χαμηλότερο κίνδυνο διαβήτη τύπου 2. Εκτιμήθηκε ότι περίπου το ήμισυ της επίδρασης της καφεΐνης στον κίνδυνο εμφάνισης διαβήτη τύπου 2 επιτυγχάνεται μέσω της μείωσης του BMI».

Οφέλη και για την καρδιακή υγεία

Αξίζει επίσης να σημειωθεί πως παρότι διαπιστώθηκε σημαντική σύνδεση ανάμεσα στα επίπεδα καφεΐνης, τον BMI και τον κίνδυνο διαβήτη τύπου 2, δεν προέκυψε καμία σχέση ανάμεσα στην ποσότητα καφεΐνης στο αίμα και τις καρδιαγγειακές παθήσεις, συμπεριλαμβανομένης της κολπικής μαρμαρυγής, της καρδιακής ανεπάρκειας και του εγκεφαλικού επεισοδίου.

Το αντίθετο… Προηγούμενες μελέτες έχουν συνδέσει μια μέτρια και σχετικά αυξημένη κατανάλωση καφεΐνης με καλύτερη καρδιακή υγεία και χαμηλότερο BMI, και η συγκεκριμένη έρευνα προσθέτει περισσότερες λεπτομέρειες σε όσα ήδη γνωρίζουμε για τις επιδράσεις του καφέ στον οργανισμό.

Χρειάζεται μέτρο και… περισσότερη έρευνα

Είναι επίσης σημαντικό να έχουμε κατά νου ότι οι επιδράσεις της καφεΐνης στο σώμα δεν είναι όλες θετικές, πράγμα που σημαίνει ότι χρειάζεται προσοχή όταν σταθμίζονται τα οφέλη της κατανάλωσής της, εκτιμώντας ποια ποσότητα καφεΐνης είναι η κατάλληλη.

«Μικρές, βραχυπρόθεσμες δοκιμές έχουν δείξει ότι η πρόσληψη καφεΐνης οδηγεί σε μείωση του βάρους και της λιπώδους μάζας, αλλά οι μακροπρόθεσμες επιδράσεις της κατανάλωσης καφεΐνης παραμένουν άγνωστες», εξήγησαν οι ερευνητές.

Η επιστημονική έρευνα δείχνει ότι η κατανάλωση 3–5 φλιτζανιών καφέ την ημέρα, που αποτελεί πλούσια πηγή καφεΐνης, συνδέεται με χαμηλότερο κίνδυνο εμφάνισης διαβήτη τύπου 2 και καρδιαγγειακών παθήσεων. Ένα μέσο φλιτζάνι καφέ περιέχει περίπου 70–150 mg καφεΐνης.

Η ομάδα εκτιμά ότι η συσχέτιση που παρατηρήθηκε μπορεί να οφείλεται στον τρόπο με τον οποίο η καφεΐνη αυξάνει τη θερμογένεση (παραγωγή θερμότητας) και την οξείδωση του λίπους (μετατροπή του λίπους σε ενέργεια) στο σώμα, διαδικασίες που παίζουν σημαντικό ρόλο στον συνολικό μεταβολισμό.

Ωστόσο όπως υπογράμμισε ο γενετικός επιδημιολόγος από το University of Bristol, Benjamin Woolf, «απαιτούνται περαιτέρω τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες δοκιμές για να αξιολογηθεί κατά πόσο τα ροφήματα με καφεΐνη χωρίς θερμίδες θα μπορούσαν να διαδραματίσουν ρόλο στη μείωση του κινδύνου παχυσαρκίας και διαβήτη τύπου 2».

«Λαμβάνοντας υπόψη την εκτεταμένη κατανάλωση καφεΐνης παγκοσμίως, ακόμη και οι μικρές μεταβολικές της επιδράσεις θα μπορούσαν να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στη δημόσια υγεία».