Η Αμερική φαίνεται να βρίσκεται ένα βήμα πριν από αυτό που η επιστήμη αποκαλεί πλέον «σεξουαλική εξαφάνιση» (sextinction), καθώς ολοένα και περισσότεροι άνθρωποι βιώνουν παρατεταμένες περιόδους χωρίς σεξ, με τις κοινωνικές, ψυχολογικές και βιολογικές επιπτώσεις να προκαλούν έντονη ανησυχία.

Σύμφωνα με την Έρευνα Γενικής Κοινωνικής Συμπεριφοράς (General Social Survey), στις Ηνωμένες Πολιτείες ένας στους τρεις άνδρες και μία στις πέντε γυναίκες δεν είχαν καμία σεξουαλική επαφή τον τελευταίο χρόνο. Την ίδια στιγμή, τα επίπεδα τεστοστερόνης καταγράφουν πτώση, ενώ η μοναξιά βρίσκεται σε ιστορικά υψηλά επίπεδα. Όπως συμβαίνει με πολλά σύγχρονα κοινωνικά φαινόμενα, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαίνεται να παίζουν καθοριστικό ρόλο.

Η νευροεπιστήμονας του σεξ, Ντέμπρα Σο, επισημαίνει στο βιβλίο της Sextinction: The Decline of Sex and the Future of Intimacy, που κυκλοφορεί την Τρίτη, ότι η εξιδανίκευση εξωπραγματικά υψηλών προτύπων έχει οδηγήσει τους άνδρες στο να πιστεύουν πως influencers με εκατομμύρια ακολούθους μπορεί κάποτε να ενδιαφερθούν για αυτούς, ενώ έχει πείσει πολλές γυναίκες να δίνουν προσοχή μόνο σε άνδρες άνω του 1,80 σε ύψος και με αστρονομικό πλούτο.

Όπως εξηγεί η ίδια, τα κοινωνικά δίκτυα δεν είναι η μόνη «πρόοδος» που συγκρούεται με τη βιολογία μας. Η ψυχολογία της εξέλιξης δυσκολεύεται να προσαρμοστεί στα apps γνωριμιών, όπου κάποιος μπορεί να «ξεφυλλίσει» εκατοντάδες πιθανούς συντρόφους σε μία μόνο συνεδρία, κάτι που δεν υπήρξε ποτέ δυνατό στο παρελθόν. Η υπερβολική αυτή επιλογή, σύμφωνα με τη Σο, δημιουργεί μια ασυμφωνία ανάμεσα στην εξελικτική μας ιστορία και στο τεχνολογικά κορεσμένο περιβάλλον, που κατακλύζει τις εξελικτικές μας ευαισθησίες, σε σημείο που το «survival of the fittest» να λειτουργεί πλέον εις βάρος ακόμα και των καλύτερων.

Η Ντέμπρα Σο αποδίδει επίσης σημαντικό μέρος της «σεξουαλικής ξηρασίας» στην πορνογραφία, επισημαίνοντας ότι η εύκολη και άμεση πρόσβαση αλλοιώνει τη σεξουαλική επιθυμία των νέων, εκπαιδεύοντάς τους να ανταποκρίνονται σε οθόνες και ωθώντας τους ακόμα και προς συγκεκριμένες πρακτικές, όπως ο πνιγμός ή το βίαιο σεξ. Η ίδια παραδέχεται ότι η άποψή της για την πορνογραφία έχει αλλάξει δραστικά, καθώς πλέον θεωρεί ότι, ειδικά για τις νεότερες γενιές, επηρεάζει αρνητικά και μακροπρόθεσμα τη σεξουαλικότητά τους.

Ακόμη πιο δυσοίωνη εμφανίζεται η πρόβλεψή της για το μέλλον, καθώς εκτιμά ότι η κατάσταση θα επιδεινωθεί με την εξάπλωση των συντρόφων τεχνητής νοημοσύνης. Έπειτα από δοκιμή περισσότερων από δώδεκα πλατφορμών που προσφέρουν ρομαντικούς AI συντρόφους, παρατήρησε ότι μέσα σε λίγες μόνο εβδομάδες οι τεχνολογίες αυτές έγιναν πιο λειτουργικές και πιο ρεαλιστικές. Όπως εξηγεί, ο χρήστης μπορεί να επιλέξει την εμφάνιση, τη φωνή και τον τρόπο αντίδρασης του AI συντρόφου, ζητώντας ακόμα και επανάληψη της απάντησης αν δεν του αρέσει. Η ανησυχία της έγκειται στο ότι, όσο η τεχνολογία εξελίσσεται, οι πραγματικοί άνθρωποι ενδέχεται να μην μπορούν να ανταγωνιστούν αυτή την «τελειότητα».

Κατά την εκτίμησή της, η σεξουαλική ύφεση θα επιδεινωθεί αναπόφευκτα, καθώς η τεχνολογία συνεχίζει να προοδεύει, με συνέπειες όχι μόνο σε ατομικό επίπεδο αλλά και στη γονιμότητα και στη διάλυση της προσωπικής σύνδεσης. Όπως υπογραμμίζει, στο βάθος όλοι οι άνθρωποι επιθυμούν το ίδιο: να γίνονται κατανοητοί και να εκτιμώνται. Η προσπάθεια να αντικατασταθεί αυτή η ανάγκη με «λαμπερές αποσπάσεις» είναι, κατά την ίδια, βέβαιο ότι θα οδηγήσει σε βιολογικές συνέπειες που θα επιστρέψουν πολλαπλάσιες.

Ωστόσο, το πρόβλημα δεν περιορίζεται μόνο στις οθόνες σύμφωνα με τη nypost. Η Σο εκφράζει έντονη ανησυχία για αόρατους περιβαλλοντικούς παράγοντες που επηρεάζουν τις ορμόνες. Όπως αναφέρει, μελέτες από το Πανεπιστήμιο Κιούσου, το Environment International και το Aquatic Toxicology έδειξαν ότι άγρια ψάρια που εκτέθηκαν μέσω ανθρώπινων λυμάτων σε αγχολυτικά, αντισυλληπτικά και αντικαταθλιπτικά εμφάνισαν «θηλυκοποίηση» και αλλαγές στη συμπεριφορά ζευγαρώματος.

Παράλληλα, συστατικά της σόγιας που μιμούνται τα οιστρογόνα έχουν παρατηρηθεί, σε μελέτη που δημοσιεύθηκε στο International Journal of Molecular Science, να μετατρέπουν αρσενικά χέλια σε θηλυκά, ενώ προκάλεσαν επιθετικότητα και κοινωνική απομόνωση σε πιθήκους. Η ίδια επισημαίνει ότι η σόγια μπορεί να μειώσει τον αριθμό σπερματοζωαρίων, γεγονός ιδιαίτερα ανησυχητικό αν αναλογιστεί κανείς ότι ορισμένα βρεφικά γάλατα είναι βασισμένα στη σόγια και χορηγούνται σε μωρά μέσω μπιμπερό που περιέχουν ενδοκρινικούς διαταράκτες.

Έρευνες που παρατίθενται στο βιβλίο της αποκαλύπτουν επίσης ότι η έκθεση σε BPA, μια ένωση που υπάρχει σε καθημερινά πλαστικά, καθώς και σε συνθετικά οιστρογόνα από αντισυλληπτικά χάπια, προκάλεσε προβλήματα γονιμότητας όχι μόνο στα ψάρια που εκτέθηκαν άμεσα, αλλά και στους απογόνους τους, δύο ή τρεις γενιές αργότερα.

Όπως καταλήγει η Ντέμπρα Σο, ο άνθρωπος ως είδος έχει ανάγκη την πρόσωπο με πρόσωπο επαφή, το βλέμμα στα μάτια και τον ήχο της ανθρώπινης φωνής. Δεν είναι φτιαγμένος για να κρύβεται πίσω από οθόνες και, όσο το ξεχνά αυτό, οι συνέπειες θα γίνονται όλο και πιο αισθητές.