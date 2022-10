Για 7η συνεχή χρονιά, η Mastercard στήριξε το έργο του Πανελλήνιου Συλλόγου Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής», ως μέγας χορηγός του Greece Race for the Cure® 2022. Έπειτα από δύο χρονιές, που η διοργάνωση πραγματοποιήθηκε αποκλειστικά διαδικτυακά, φέτος στις 1 και 2 Οκτωβρίου ο αγώνας-θεσμός για την ευαισθητοποίηση και την ενημέρωση για τον καρκίνο του μαστού υλοποιήθηκε σε υβριδική μορφή, με φυσική παρουσία των συμμετεχόντων στο Ζάππειο, αλλά και ψηφιακές συμμετοχές εξ αποστάσεως.

Περισσότεροι από 31.600 χιλιάδες συμμετέχοντες έδωσαν για ακόμα μια χρονιά το «παρών» στον αγώνα ενάντια στον καρκίνο του μαστού, λαμβάνοντας μέρος είτε στον περίπατο των 2 χιλιομέτρων είτε στον αγώνα δρόμου των 5 χιλιομέτρων και διαδίδοντας το μήνυμα πως ο καρκίνος του μαστού μπορεί να νικηθεί.

Η Mastercard, εδώ και επτά χρόνια, στηρίζει έμπρακτα τη διοργάνωση και τις δράσεις του Πανελλήνιου Συλλόγου Γυναικών με Καρκίνο του Μαστού «Άλμα Ζωής», επιθυμώντας να συμβάλλει στην ευαισθητοποίηση για τη νόσο, να στηρίξει τους ασθενείς με καρκίνο του μαστού και τους εργαζόμενους υγειονομικής περίθαλψης και να βοηθήσει να μεταδοθεί όσο ευρύτερα γίνεται το μήνυμα για τη σημασία της πρόληψης και την αξία της έγκαιρης διάγνωσης της νόσου.

Η Λουκία Χωραφά, Head of Marketing & Communications της Mastercard, για την Ελλάδα, την Κύπρο και τη Μάλτα ανέφερε σχετικά: «Η υποστήριξη σημαντικών κοινωνικών σκοπών και η συμμετοχή σε δράσεις που δημιουργούν θετικό αντίκτυπο στην κοινωνία μας, αποτελεί προτεραιότητα για όλους εμάς στη Mastercard. Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι που συμβάλουμε σε μια πρωτοβουλία όπως το Greece Race for the Cure® που αποσκοπεί στη στήριξη ασθενών και στη διάδοση τoυ μηνύματος για τη σημασία της έγκαιρης πρόληψης. Η ξεχωριστή σχέση που έχουμε αναπτύξει όλα αυτά τα χρόνια με τον Πανελλήνιο Σύλλογο Γυναικών με Καρκίνο του Μαστού «Άλμα Ζωής» μας δίνει τη δυνατότητα να συνεισφέρουμε σε αυτή την προσπάθεια, έχοντας στο πλευρό μας έναν πολύτιμο συνεργάτη».

Η Παρασκευή Μιχαλοπούλου, Πρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής» δήλωσε σχετικά: «Τα συναισθήματα που νιώθουμε, από την τόσο μεγάλη ανταπόκριση του κόσμου μετά από δύο χρόνια απουσίας από το Ζάππειο, είναι μοναδικά. Ευχαριστούμε θερμά όλες και όλους που ήταν μαζί μας κατακλύζοντας το κέντρο της Αθήνας, όσους συμμετείχαν απομακρυσμένα συνεχίζοντας να μας στηρίζουν από κάθε γωνιά της Ελλάδας, μεταφέροντας τα μηνύματα της διοργάνωσης, καθώς και όλες τις survivors που φορώντας το ροζ μπλουζάκι συμβάλλουν στην απομυθοποίηση της ασθένειας ενώ γίνονται σύμβολο δύναμης κι ελπίδας. Ευχαριστούμε τον μεγάλο χορηγό της διοργάνωσης, τη Μastercard που για 7η συνεχόμενη χρονιά υποστηρίζει τον σκοπό και το έργο του Πανελληνίου Συλλόγου Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Αλμα Ζωής» μέσω του Greece race for the Cure®. ΜΑΖΙ καταφέρνουμε περισσότερα. ΜΑΖΙ είμαστε πιο δυνατοί από τον καρκίνο του μαστού. Ραντεβού στον επόμενο αγώνα!»