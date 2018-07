Σαν σήμερα

988: Ιδρύεται η πόλη του Δουβλίνου στις όχθες του ποταμού Λίφι.

1774: Η τσαρική Ρωσία και η Οθωμανική Αυτοκρατορία υπογράφουν τη συνθήκη του Κιουτσούκ Καϊναρτζή, που προβλέπει -μεταξύ άλλων- ελεύθερη ανά τη Μεσόγειο ναυσιπλοΐα για τους Ρώσους. Τη συνθήκη αυτή εκμεταλλεύτηκαν οι Έλληνες, που ανέπτυξαν τη ναυτιλία τους, κατασκευάζοντας σύγχρονα πλοία, στα οποία ύψωσαν τη ρωσική σημαία.

1913: Μετά τη ραγδαία προέλαση του Ελληνικού Στρατού (Ι Μεραρχία) καταλαμβάνονται τα στενά της Κρέσνας μέσα στο βουλγαρικό έδαφος (Β΄ Βαλκανικός Πόλεμος).

1920: Οι ελληνικές δυνάμεις (Μεραρχία Σμύρνης) με ραγδαία προέλαση στην Ανατολική Θράκη φτάνουν στην Αρκαδιούπολη.

1921: Ξεκινούν τα γεγονότα της Ματωμένης Κυριακής του Μπέλφαστ. Σε διάστημα τεσσάρων ημερών 22 άτομα σκοτώθηκαν (τα 16 από αυτά κατά την πρώτη ημέρα των επεισοδίων), 70 τραυματίστηκαν και 200 σπίτια καταστράφηκαν στην πόλη της Βορείου Ιρλανδίας, μετά από συγκρούσεις μεταξύ καθολικών και προτεσταντών. Μάλιστα πριν μία εβδομάδα, την Παρασκευή 6 Ιουλίου 2012, η αστυνομία της Βόρειας Ιρλανδίας ανακοίνωσε ότι θα ξεκινήσει έρευνα για το τραγικό συμβάν που έχει μείνει στην ιστορία ως «Ματωμένη Κυριακή». Αυτή η απόφαση έρχεται δύο χρόνια μετά τη δημοσίευση των συμπερασμάτων μιας δημόσιας έρευνας για το συμβάν, η οποία ανέφερε ότι κανένα από τα θύματα δεν έφερε όπλο.Η «Ματωμένη Κυριακή» είναι ένα από τα πιο σοβαρά επεισόδια στην τριαντάχρονη ιστορία των βίαιων συγκρούσεων στη Βόρεια Ιρλανδία.

1940: Αρχίζει η Μάχη της Αγγλίας, που θα διαρκέσει 114 ημέρες. Ο Χίτλερ προσπαθεί να εκμηδενίσει τη βρετανική αεροπορία, με τελικό στόχο τη γερμανική απόβαση στα βρετανικά νησιά.

1953: Τέσσερις μήνες μετά το θάνατο του Ιωσήφ Στάλιν, οι σοβιετικές αρχές συλλαμβάνουν τον Λαυρέντη Μπερία, επικεφαλής ασφαλείας του Στάλιν. Ο Μπερία θα εκτελεστεί αργότερα την ίδια χρονιά.

1960: Λαμβάνει χώρα ο πρώτος στην ιστορία ποδοσφαιρικός τελικός του Κυπέλλου Εθνών. Σοβιετικοί και Γιουγκοσλάβοι ήταν η δύο μεγάλοι φιναλίστ που αναμετρήθηκαν για την κατάκτηση του τίτλου. Το τρόπαιο κατέκτησαν οι πρώτοι με σκορ 2-1 στην παράταση.

1965: Οι Rolling Stones ανεβαίνουν για πρώτη φορά στο Νο1 του αμερικάνικου πίνακα επιτυχιών με το τραγούδι (I Can't Get No) Satisfaction.Η επιτυχία του τραγουδιού, που θεωρείται ύμνος της ροκ, ήταν άμεση και απογείωσε την καριέρα των Rolling Stones. Αμέσως μπήκε στο Hot 100 του Billboard και παρέμεινε στο Νο1 για τέσσερις εβδομάδες. Υπήρξαν όμως και αντιδράσεις. Από κάποιους συντηρητικούς κύκλους, το τραγούδι θεωρήθηκε ανήθικο και επικίνδυνο. Μάλιστα σε ορισμένες χώρες της Ευρώπης απαγορεύτηκε αρχικά κι έγινε γνωστό μέσα από τους πειρατικούς σταθμούς. Το Satisfaction θεωρείται σήμερα ένα από τα τραγούδια που σημάδεψαν το ροκ και το κίνημα της νεολαίας της δεκαετίας του '60.

1985: Η Coca Cola ανακοινώνει ότι επαναφέρει την κλασσική γεύση που είχε το αναψυκτικό επί 99 χρόνια, μετά τα παράπονα των καταναλωτών. Η αυθεντική συνταγή ονομάζεται Coca Cola Classic και τοποθετείται δίπλα στη New Coke.

1994: Στις ΗΠΑ, 24 είναι οι νεκροί από τις πλημμύρες που πλήττουν την Πολιτεία Τζόρτζια.

2002: Ο λόρδος Τόμσον, σε μία δημοπρασία του οίκου Σόθμπις, αγοράζει τον πίνακα του Ρούμπενς «Η σφαγή των αθώων», για περίπου 74 εκατομμύρια ευρώ.

2003: Στο Χονγκ Κονγκ, ένα λεωφορείο της εταιρίας ΚΜΒ συγκρούεται με ένα φορτηγό, στη λεωφόρο Τουέν Μουν και χάνουν τη ζωή τους 21 άνθρωποι. Πρόκειται για το χειρότερο δυστύχημα με λεωφορείο στη χώρα.

2006: Στο Πακιστάν αεροπλάνο συντρίβεται και βρίσκουν τραγικό θάνατο και οι 45 επιβάτες του.

2011: Η βρετανική εφημερίδα News of the World βγάζει το τελευταίο της φύλλο και αναστέλλει τη λειτουργία της μετά από 168 χρόνια λόγω σκανδάλου με τηλεφωνικές υποκλοπές. «Ευχαριστούμε και αντίο» είναι ο πρωτοσέλιδος τίτλος, του τελευταίου φύλου της εφημερίδας. Η News of the World, υπήρξε η κυριακάτικη εφημερίδα της Βρετανίας με την υψηλότερη κυκλοφορία. Το προσωπικό της, οι περίπου 200 εργαζόμενοι που έμειναν άνεργοι και εξέφρασαν την οργή και τη δυσπιστία τους για την απόφαση που έλαβε η διεύθυνση της εταιρίας να την κλείσει, θεωρώντας ότι θυσιάστηκαν προκειμένου ο Μέρντοχ να ολοκληρώσει την εξαγορά του υπόλοιπου ποσοστού της τηλεοπτικής επιχείρησης BSkyB.

Γεννήσεις

1451 - Ιάκωβος Γ', βασιλιάς της Σκωτίας

1509 - Ιωάννης Καλβίνος, Γάλλος θεολόγος και ιερέας

1830 - Καμίλ Πισαρό, Γάλλος ζωγράφος

1856 - Νίκολα Τέσλα, Σέρβος εφευρέτης

1871 - Μαρσέλ Προυστ, Γάλλος συγγραφέας

1883 - Γιοχάνες Μπλάσκοβιτς, Γερμανός στρατηγός

1888 - Τζόρτζιο ντε Κίρικο, Ιταλός ζωγράφος

1888 - Τιογιοχίκο Καγκάουα, Ιάπωνας ειρηνιστής

1895 - Καρλ Ορφ, Γερμανός συνθέτης

1920 - Όουεν Τσάμπερλεϊν, Αμερικανός φυσικός

1924 - Μπόμπο Μπραζίλ, Αμερικανός παλαιστής

1942 - Ρόνι Τζέιμς Ντίο, Αμερικανός τραγουδιστής (Rainbow, Black Sabbath, Dio, Heaven & Hell, Elf)

1950 - Προκόπης Παυλόπουλος, Έλληνας πολιτικός

1961 - Jacky Cheung, τραγουδιστής και ηθοποιός από το Χονγκ Κονγκ

1965 - Αλεξία, πρώην πριγκίπισσα της Ελλάδος

1976 - Λουντοβίκ Ζιουλί, Γάλλος ποδοσφαιριστής

1980 - Τζέσικα Σίμπσον, Αμερικανίδα τραγουδίστρια

1984 - Νίκος Μήτρου, Έλληνας ποδοσφαιριστής

1985 - Μάριο Γκόμεζ, Γερμανός ποδοσφαιριστής

Θάνατοι

138 - Αδριανός, Ρωμαίος αυτοκράτορας

1099 - Ελ Σιντ, Ισπανός στρατιωτικός

1290 - Λαδίσλαος Δ', βασιλιάς της Ουγγαρίας

1480 - Ρενέ Α', βασιλιάς της Νάπολης

1559 - Ερρίκος Β΄, βασιλιάς της Γαλλίας

1584 - Γουλιέλμος Α', πρίγκηπας της Οράγγης

1766 - Ελισάβετ Φαρνέζε, βασίλισσα της Ισπανίας

1910 - Γιόχαν Γκότφριντ Γκάλε, Γερμανός αστρονόμος