Σε βαρύ κλίμα βρίσκεται η τοπική κοινωνία της περιοχής Τριαντέικα στο Αγρίνιο για τον τραγικό θάνατο του 50χρονου Στέφανου Μήτσου.

Ο 50χρονος πέθανε στο έργο της αντλησιοταμίευσης στην Αλευράδα Βάλτου το βράδυ της Δευτέρας 18 Αυγούστου. Το δυστύχημα έγινε γύρω στις 22:00 το βράδυ όταν εκτελούσε καθήκοντα στη δεύτερη βάρδια, χειριζόμενος οδοστρωτήρα κοντά στο υπό κατασκευή φράγμα, σύμφωνα με το tempo24.

Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, το βαρύ μηχάνημα ανατράπηκε και τον καταπλάκωσε, εγκλωβίζοντάς τον. Επιχείρησαν για τον απεγκλωβισμό του 12 πυροσβέστες με πέντε οχήματα. Για το περιστατικό έχει σχηματιστεί δικογραφία από την Αστυνομία με την προανάκριση να είναι σε εξέλιξη.

Ο Στέφανος Μήτσου ήταν παντρεμένος και διέμενε στα Τριαντέικα, ενώ δούλευε για πολλά χρόνια στην ΤΕΡΝΑ. Συγγενείς και φίλοι έχουν μόνο τα καλύτερα να πουν για τον έμπειρο χειριστή μηχανημάτων.

Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε την Τετάρτη 20 Αυγούστου στις 10:00 στον Ι.Ν. Αγίας Αικατερίνης στα Τριαντέικα.