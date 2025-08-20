Μια πύρινη σφαίρα διέσχισε τον ουρανό στη δυτική Ιαπωνία, εκπλήσσοντας τους κατοίκους και τους ερασιτέχνες αστρονόμους, ενώ οι ειδικοί εξήγησαν ότι επρόκειτο για ένα φυσικό φαινόμενο και όχι για… εισβολή εξωγήινων.
Σε εικόνες, που δημοσιοποιήθηκαν στο Ίντερνετ, φαίνεται χθες, Τρίτη, λίγο μετά τις 23:00 (τοπική ώρα, 17:00 ώρα Ελλάδας), αυτή η εξαιρετικά λαμπρή σφαίρα φωτός, η οποία ήταν ορατή σε ακτίνα εκατοντάδων χιλιομέτρων.
«Ένα λευκό φως, που δεν είχα δει ποτέ ξανά, κατέβηκε από τον ουρανό και έγινε τόσο φωτεινό ώστε μπορούσα να βλέπω καθαρά το περίγραμμα των σπιτιών γύρω μας», δήλωσε στον δημόσιο τηλεοπτικό σταθμό NHK ο Γιοσιχίκο Χαμαχάτα, που οδηγούσε το αυτοκίνητό του στον νομό Μιγιαζάκι.
こ、これだ〜！！KBCさんの福岡空港のライブカメラにバッチリ映っていました。私が目撃したのは間違いなく火球だったようです🌟 #火球 https://t.co/LhDFPSc2ru https://t.co/BnTEq1s8Uo pic.twitter.com/QIRjdvmuEz— れいん (@kazusa_0805) August 19, 2025
«Ήταν σαν το φως της ημέρας. Για μια στιγμή δεν καταλάβαινα τι συνέβαινε και ήμουν κατάπληκτος», πρόσθεσε.
Ο Τοσιχίσα Μαέντα, διευθυντής του διαστημικού μουσείου του Σεντάι στον νομό Καγκοσίμα, στη νοτιοδυτική Ιαπωνία, δήλωσε πως επρόκειτο για μια πύρινη σφαίρα, ένα εξαιρετικά λαμπρό μετέωρο (έτσι ονομάζεται στην αστρονομία κάθε φωτεινό φαινόμενο που εμφανίζεται μέσα στην ατμόσφαιρα της Γης ως αποτέλεσμα της εισόδου κάποιου μετεωροειδούς, δηλαδή κάποιου βραχώδους σώματος που μπορεί να έχει μέγεθος από λίγα χιλιοστά έως αρκετά μέτρα..
Φαίνεται πως έπεσε στον Ειρηνικό, πρόσθεσε ο Μαέντα.
帰ってドラレコ見たら— スマートオブジェクト.運営スタッフ 長崎アイドル スマオブ. (@sssdj1123) August 19, 2025
撮れてた…
なんだったんだろう…#長崎 #火球 #隕石#流れ星 https://t.co/AHqpUDz1sj pic.twitter.com/BvKllQU4hC
«Άνθρωποι ανέφεραν ότι αισθάνθηκαν τον αέρα να δονείται», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο. Αυτό το ιπτάμενο αντικείμενο «ήταν τόσο φωτεινό όσο η Σελήνη».
Σύμφωνα με τη NASA, τα αντικείμενα που δημιουργούν πύρινες σφαίρες μπορεί να ξεπερνούν σε μέγεθος το ένα μέτρο.
鹿児島の火球落下、— かるらんど(,,☪️‸ Ծ,, ) (@XEQSX) August 19, 2025
構図が君の名はなんよな pic.twitter.com/otNmLBaWYO
Πηγή: ΑΠΕ