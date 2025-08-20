«Ημέρα δικαίωσης για την τοπική κοινωνία και τον Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων», χαρακτήρισε ο Δήμαρχος Δημήτρης Λιανός τη δικαστική απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Νάξου, με την οποία γίνεται δεκτή η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων που κατέθεσε ο Δήμος. Το δικαστήριο διέταξε την απομάκρυνση της πρόχειρης περίφραξης με συρματόπλεγμα που τοποθετήθηκε στον αρχαιολογικό χώρο του Ναού του Απόλλωνα στα Παλάτια, έως τις 27 Σεπτεμβρίου 2025.

Όπως γράφει το cyclades24.gr, ο Δήμαρχος, σε εκτενή ανάρτησή του, υπενθύμισε το ιστορικό της υπόθεσης: από το περιστατικό της 29ης Ιουλίου, όταν άγνωστος εντοπίστηκε να ανασηκώνει μάρμαρο, έως την αυθαίρετη τοποθέτηση συρματοπλέγματος από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων στις 4 Αυγούστου χωρίς εγκρίσεις, γεγονός που προκάλεσε την έντονη αντίδραση του Δήμου, των δημοτών και των επισκεπτών. Όπως τόνισε, η προσφυγή στη δικαιοσύνη αποφασίστηκε ομόφωνα από τα συλλογικά όργανα της δημοτικής πλειοψηφίας, οδηγώντας τελικά στη δικαστική δικαίωση.

«Είναι ευχάριστο ότι, μετά από όλα αυτά τα δυσάρεστα γεγονότα, το Υπουργείο Πολιτισμού αναγκάστηκε να ευθυγραμμιστεί με το δίκαιο αίτημα της τοπικής κοινωνίας και να εκπονήσει σχετική μελέτη για την περίφραξη του μνημείου», σημείωσε ο Δήμαρχος, προσθέτοντας πως απαιτούνται περαιτέρω ουσιαστικά βήματα, όπως η θέσπιση εισιτηρίου για την αυτοχρηματοδότηση της συντήρησης και φύλαξης του χώρου.

Η προσωρινή διαταγή που εκδόθηκε από την Πρόεδρο Πρωτοδικών Νάξου Βηθλεέμ Πίγκα, βασίστηκε στη συζήτηση στο ακροατήριο αλλά και στην αυτοψία που πραγματοποιήθηκε στον χώρο των Παλατιών. Το Υπουργείο Πολιτισμού και η Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων καλούνται πλέον να αντικαταστήσουν την πρόχειρη περίφραξη με αυτήν που προβλέπεται στην εγκεκριμένη μελέτη.

Η ανάρτηση του Δημάρχου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων:

Η ανάρτηση του Δημάρχου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων:

Ημέρα δικαίωσης για την τοπική κοινωνία και τον Δήμο Νάξο και Μικρών Κυκλάδων!

Το Μονομελές Πρωτοδικείο Νάξου έκανε δεκτά εν μέρει τα ασφαλιστικά μέτρα που κατέθεσε ο Δήμος μας και διέταξε την απομάκρυνση του συρματοπλέγματος που τοποθετήθηκε περιμετρικά του Ναού του Απόλλωνα στα Παλάτια.

Το ιστορικό

Στις 29/7/2025 δημοσιοποιήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φωτογραφία με άνδρα που ανασήκωσε μάρμαρο εκτός της περισχοίνισης στον Ναό του Απόλλωνα, στη νησίδα Παλάτια.

Άμεσα η Αρχαιολογική Υπηρεσία υπέβαλε μήνυση κατά αγνώστου στην αρμόδια εισαγγελική αρχή και τοποθέτησε αρχαιοφύλακες στον χώρο από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, ενώ, δυστυχώς, παράλληλα έκλεισε το Επιτόπιο Μουσείο.

Στις 4/8/2025, χωρίς καμία έγκριση, τοποθετήθηκε από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων περίφραξη με συρματόπλεγμα σε έκταση μεγαλύτερη από αυτήν της περισχοίνισης, για την προστασία του μνημείου. Η ενέργεια αυτή προκάλεσε την έντονη αντίδραση της Δημοτικής Αρχής, των δημοτών και των επισκεπτών, καθώς το συρματόπλεγμα προσβάλλει το μνημείο και αλλοιώνει το περιβάλλον.

Ως Δήμος αντιδράσαμε άμεσα με έγγραφη και προφορική διαμαρτυρία, ζητώντας τις εγκριτικές αποφάσεις για την πράξη αυτή, οι οποίες όμως δεν υπήρχαν, ενώ παράλληλα επιδιώξαμε την εξεύρεση εναλλακτικών λύσεων.

Στις 8/8/2025 συγκλήθηκε έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο, όπου συζητήθηκε ο τρόπος προσφυγής στη δικαιοσύνη και στις 13/8/2025 συνεδρίασε εκτάκτως και η Δημοτική Επιτροπή, η οποία αποφάσισε την κατάθεση ασφαλιστικών μέτρων για την απομάκρυνση της περίφραξης που υποβαθμίζει το περιβάλλον και προσβάλει το μνημείο. Και στα δύο συλλογικά όργανα, η πρόταση για προσφυγή στη δικαιοσύνη υπερψηφίστηκε μόνο από τη δημοτική πλειοψηφία.

Σήμερα, το Μονομελές Πρωτοδικείο Νάξου δικαίωσε τον Δήμο, τους πολίτες και τις συλλογικότητες που κατέθεσαν ασφαλιστικά μέτρα, καθώς και όλη την κοινωνία του νησιού μας που αντέδρασαν στην προσβολή του εμβληματικού μνημείου του νησιού μας.

Είναι ευχάριστο ότι μετά από όλα αυτά τα δυσάρεστα γεγονότα, το Υπουργείο Πολιτισμού αναγκάστηκε να ευθυγραμμιστεί τελικά με το δίκαιο αίτημα της τοπικής κοινωνίας για την προστασία του Ναού του Απόλλωνα, καθώς εκπόνησε σχετική μελέτη, η οποία θα συζητηθεί στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, ώστε να λάβει τις απαραίτητες εγκρίσεις. Βέβαια, το Υπουργείο Πολιτισμού θα πρέπει να κάνει ακόμη ουσιαστικά βήματα, όπως η θέσπιση εισιτηρίου για την επίσκεψη στον Ναό του Απόλλωνα. Με τον τρόπο αυτόν θα υπάρξει «αυτοχρηματοδότηση» για τη συντήρηση και φύλαξη του μνημείου.

Κλείνοντας, θέλω να τονίσω ότι προτεραιότητά μας παραμένει η προάσπιση των συμφερόντων της τοπικής κοινωνίας, μακριά από ατομικές σκοπιμότητες και μικροπολιτικές λογικές.

Η Δημοτική Αρχή απέδειξε ότι λειτουργεί με μοναδικό γνώμονα το κοινό συμφέρον και παραμένει ανοιχτή σε κάθε μορφή συνεργασίας που θα συμβάλει στην πρόοδο και την ανάπτυξη του τόπου μας.

Από την πλευρά του, ο Αντιδήμαρχος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων Φώτης Μαυρομμάτης επεσήμανε ότι «η Ελληνική Δικαιοσύνη απέδειξε ότι αποτελεί το τελευταίο καταφύγιο κάθε πολίτη και φορέα, προστατεύοντας το τοπόσημο της Νάξου και της χώρας μας». Όπως υπογράμμισε, ο Δήμος στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων, «όταν άλλοι λιποψύχησαν», και θα συνεχίσει να πράττει το ίδιο για την υπεράσπιση του μνημείου και των συμφερόντων της τοπικής κοινωνίας