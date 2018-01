Σαν σήμερα

1349: Επτακόσιοι Εβραίοι καίγονται ζωντανοί στη Βασιλεία της Ελβετίας, επειδή θεωρούνται υπεύθυνοι για τη βουβωνική πανώλη που πλήττει την πόλη.

1438: Αρχίζει στη Φεράρα της Ιταλίας η ομώνυμη σύνοδος των Εκκλησιών της Ρώμης και της Κωνσταντινούπολης, με στόχο την άρση του Σχίσματος του 1054. Στη σύνοδο, η οποία αργότερα θα μεταφερθεί στη Φλωρεντία, συμμετέχει και ο αυτοκράτορας του Βυζαντίου Ιωάννης Η'. Αν και αποφασίζεται η ένωση των δύο Εκκλησιών, η ανθενωτική μερίδα της Κωνσταντινούπολης υπερισχύει και τελικά ανατρέπει την αρχική απόφαση.

1768: Ανοίγει στο Λονδίνο το πρώτο σύγχρονο τσίρκο, από τον Φίλιπ Άστλεϊ.

1788: Το Κονέκτικατ γίνεται η 5η Πολιτεία των ΗΠΑ.

1792: Ρωσία και Οθωμανική Αυτοκρατορία υπογράφουν τη Συνθήκη του Ιασίου, κηρύσσοντας την λήξη του έκτου μεταξύ τους πολέμου. Η Τουρκία παραχωρεί στη Ρωσία τα επί της Δυτικής Ουκρανίας παράλια του Ευξείνου Πόντου.

1823: Η ρωσική κυβέρνηση, με υπόμνημά της προς τις άλλες Μεγάλες Δυνάμεις, προτείνει ως λύση του ελληνικού ζητήματος τη σύσταση τριών ηγεμονιών κατά το πρότυπο της Βλαχίας και της Μολδαβίας. Οι προτεινόμενες ηγεμονίες είναι: α) Θεσσαλία και Ανατολική Στερεά Ελλάς, β) Δυτική Στερεά Ελλάς και Ήπειρος, γ) Πελοπόννησος και Κρήτη. Για τα νησιά του Αιγαίου προτείνει δημοτικούς θεσμούς και τοπική αυτοδιοίκηση. Οι τρεις ηγεμόνες θα πληρώνουν ετήσιο φόρο στην Τουρκία και θα εκπροσωπούνται από τον Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως.

1888: Ιδρύεται η οικονομική εφημερίδα Financial Times. Το πρώτο φύλλο της κυκλοφορεί με το όνομα «London Financial Guide» και θα μετονομαστεί στις 13 Φεβρουαρίου σε Financial Times.

1900: Ιδρύεται στη Ρώμη η Λάτσιο ως αθλητικός σύλλογος δρομέων. Επιλέγουν τα γαλανόλευκα χρώματα, εμπνευσμένοι από τα χρώματα της σημαίας της Ελλάδας, πατρίδας των Ολυμπιακών Αγώνων και του αθλητισμού γενικότερα. Έμβλημα της ομάδας ο αετός, σύμβολο της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας.

1945: Β' Παγκόσμιος Πόλεμος: Οι Ηνωμένες Πολιτείες εισβάλλουν στη νήσο Λουζόν των Φιλιππίνων.

1951: Ανοίγουν επίσημα οι πύλες της έδρας του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.

1960: Στην Αίγυπτο, γίνεται η επίσημη θεμελίωση και έναρξη εργασιών της κατασκευής του Φράγματος του Ασουάν. Οι πρόεδροι της Σοβιετικής Ένωσης Νικίτα Χρουστσώφ και της Αιγύπτου, Γκαμάλ Άμπντελ Νάσερ, επιβαίνοντες σε πλοιάριο, ρίχνουν στο σημείο θεμελίωσης συμβολικές πέτρες.

1979: Η ελληνική τηλεόραση αποκτά χρώμα, χάρη στο γαλλικό σύστημα SECAM, που αργότερα θα αντικατασταθεί από το γερμανικό PAL.

1996: Κρίση των Ιμίων: Το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών απαντά με καθυστέρηση, απορρίπτοντας τη ρηματική διακοίνωση της Τουρκίας στις 29 Δεκεμβρίου, στην οποία αναφέρεται ότι οι βραχονησίδες Ίμια έχουν καταχωρηθεί στο κτηματολόγιο Μουγκλά του νομού Μπουντρούμ (Αλικαρνασσού) και ανήκουν στην Τουρκία.

2005: Ο Μαχμούντ Αμπάς εκλέγεται νέος πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής, διαδεχόμενος των αποθανόντα Γιάσερ Αραφάτ.

2007: Ο Στίβεν Τζομπς της Apple επιδεικνύει το νέο κινητό τηλέφωνο iPhone.

2010: Εκρηκτικός μηχανισμός, τοποθετημένος σε κάδο απορριμμάτων, εκρήγνυται στις οκτώ το βράδυ κοντά στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, μπροστά από τη Βουλή. Την ευθύνη της επίθεσης θα αναλάβει η τρομοκρατική οργάνωση «Συνωμοσία των Πυρήνων της Φωτιάς».

Γεννήσεις

1554 - Πάπας Γρηγόριος ΙΕ΄

1728 - Τόμας Γουόρτον, Άγγλος ποιητής

1890 - Κουρτ Τουχόλσκυ Γερμανός δημοσιογράφος, σατιρικός

1908 - Σιμόν ντε Μποβουάρ, Γαλλίδα συγγραφέας, φιλόσοφος και φεμινίστρια

1913 - Ρίτσαρντ Νίξον, Αμερικανός πολιτικός, 37ος Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής

1925 - Λη Βαν Κλιφ, Αμερικανός ηθοποιός (Western)

1941 - Τζόαν Μπαέζ, Αμερικανίδα τραγουδίστρια

1944 - Τζίμμυ Πέητζ, Άγγλος κιθαρίστας (Led Zeppelin)

1963 - Ανδρέας Τσουκαλάς, τραγουδιστής («Νόμιζα»)

1968 - Γιώργος Θεοφάνους, Κύπριος συνθέτης και στιχουργός.

1982 - Αικατερίνη, Δούκισσα του Κέμπριτζ , ευρέως γνωστή και ως Κέιτ ή Κάθριν Μίντλετον, σύζυγος του Πρίγκιπα Ουίλιαμ, Δούκα του Κέμπριτζ .

Θάνατοι

1853 - Θεόφιλος Καϊρης, μεγάλος δάσκαλος του Γένους

1855 - Νεόφυτος Βάμβας, Έλληνας λόγιος

1873 - Αυτοκράτορας Ναπολέων Γ' της Γαλλίας (γ. 1808)

1927 - Χιούστον Στιούαρτ Τσάμπερλεν, Αγγλο-γερμανός συγγραφέας.