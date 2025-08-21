Η έκρηξη ενός οχήματος που είχε παγιδευτεί με εκρηκτικά χθες Πέμπτη μπροστά από αεροπορική βάση στην Κάλι (νοτιοδυτικά), προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον πέντε ατόμων και τον τραυματισμό 36 ακόμη, στην τρίτη μεγαλύτερη και πολυπληθέστερη πόλη της Κολομβίας, σύμφωνα με την αστυνομία.

«Πυροδοτήθηκε βόμβα» κοντά στη στρατιωτική βάση Μάρκο Φιδέλ Σουάρες, εξήγησε η αστυνομία.



Νωρίτερα είχε ανακοινωθεί ένας νεκρός και 10 τραυματίες, δίνοντας τον βαρύτερο απολογισμό στον Τύπο, ο δήμαρχος της Κάλι Έδερ χαρακτήρισε την επίθεση «ναρκωτρομοκρατική επίθεση».

❗️🇨🇴 – An explosive attack was reported at the Marco Fidel Suárez Air Base in Cali, Colombia.



According to preliminary information, several military personnel were injured. Local authorities confirmed that two explosions occurred near the base, with reports indicating a car… pic.twitter.com/yI2MbZDk8J — 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) August 21, 2025

Οπτικό υλικό το οποίο κυκλοφορεί σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης εικονίζει ανθρώπους στο έδαφος καθώς τους προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες διασώστες, φορτηγό στις φλόγες, πολλά ακόμη οχήματα που έχουν υποστεί ζημιές και παράθυρα που έχουν γίνει θρύψαλα.

«Cali», porque reportan una fuerte explosión en las horas de la tarde de hoy cerca de la base aérea Marco Fidel Suárez en Santiago de Cali, Valle del Cauca.

Versiones iniciales hablan de varios heridos.

💥😱 🚑💨 https://t.co/GfTrYAiav9 pic.twitter.com/n3nMh2fNgT — ¡Es tendencia en Colombia 🇨🇴! (@TendenciaEnX) August 21, 2025

«Ακούσαμε τον κρότο τεράστιας έκρηξης κοντά στην αεροπορική βάση», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Έκτορ Φάμπιο Μπολάνος, 65 ετών, προσθέτοντας πως είδε πολλούς τραυματίες πεσμένους κάτω.

«Υπάρχουν νεκροί ανάμεσα σε διερχόμενους στη λεωφόρο», περιέγραψε στο AFP άλλος αυτόπτης μάρτυρας, ο Αλέξις Ατισάβαλ, 40 ετών.

Οι αρχές απομάκρυναν εσπευσμένα τους παριστάμενους σε κτίρια και σχολείο κοντά στο τόπο της έκρηξης.

Δεν είναι ακόμη σαφές ποια από τις ένοπλες οργανώσεις που δρουν στην Κολομβία βρίσκεται πίσω από τη βομβιστική επίθεση.

Η επικεφαλής της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης Ντίλιαν Φρανσίσκα Τόρο έκανε επίσης λόγο για «τρομοκρατική επίθεση» και πρόσθεσε «η τρομοκρατία δεν θα μας νικήσει».

Τον Ιούνιο, παράταξη διαφωνούντων των πρώην FARC, το κεντρικό γενικό επιτελείο (EMC), ανέλαβε την ευθύνη για σειρά βομβιστικών ενεργειών και άλλων επιθέσεων στην Κάλι και γύρω από αυτήν, που είχε αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους επτά άνθρωποι, πέντε πολίτες και δύο αστυνομικοί.