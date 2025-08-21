Η Ευρώπη ζει την πιο καταστροφική χρονιά της σύγχρονης ιστορίας της όσον αφορά στις δασικές πυρκαγιές, με τα επίσημα στοιχεία να δείχνουν ένα πρωτοφανές επίπεδο καταστροφής. Σε λιγότερο από οκτώ μήνες, οι φωτιές του 2025 έχει ήδη ξεπεράσει το θλιβερό ρεκόρ ολόκληρου του 2017, αποτέλεσμα της κλιματικής κρίσης.

Σύμφωνα με τα δεδομένα του ευρωπαϊκού συστήματος EFFIS, περισσότερα από 10 εκατομμύρια στρέμματα δάσους έχουν γίνει στάχτη από τις αρχές του έτους. Πρόκειται για μια τεράστια έκταση, μεγαλύτερη από ολόκληρη την Κορσική, η οποία ξεπέρασε κατά πολύ το προηγούμενο ρεκόρ των 9,8 εκατ. στρεμμάτων που είχε καταγραφεί για ολόκληρη τη χρονιά του 2017.

Η Ισπανία αναδεικνύεται μακράν ως η χώρα που έχει πληγεί περισσότερο, καθώς σχεδόν το 40% της συνολικής καμένης έκτασης στην ΕΕ βρίσκεται στα εδάφη της. Τα φλεγόμενα μέτωπα στο δυτικό της τμήμα έχουν αφήσει πίσω τους τουλάχιστον τέσσερις νεκρούς, ενώ η Πορτογαλία ακολουθεί με τρεις νεκρούς και περίπου 2,7 εκατ. καμένα στρέμματα.

Η Ρουμανία και η Γαλλία επίσης βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της καταστροφής, με 1,2 εκατ. και 356.000 στρέμματα αντίστοιχα, ενώ Κύπρος, Γερμανία και Σλοβακία έχουν ήδη ξεπεράσει τα ετήσια ρεκόρ τους για τα τελευταία 20 χρόνια.

Εκτός από το περιβαλλοντικό και οικονομικό πλήγμα, ο φετινός απολογισμός είναι βαρύς και σε ανθρώπινες ζωές. Μέχρι στιγμής, τουλάχιστον 10 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στις φλόγες σε ολόκληρη την Ευρώπη, αριθμός που προκαλεί σοκ, δεδομένου ότι η αντιπυρική περίοδος δεν έχει ακόμη τελειώσει.

Κατά τη διάρκεια πυρκαγιών του 2017, περισσότερη από τη μισή έκταση που έγινε στάχτη ήταν στην Πορτογαλία όπου 119 άνθρωποι έχασαν η ζωή τους.

Ταυτόχρονα, οι πυρκαγιές έχουν ήδη απελευθερώσει 35 μεγατόνους διοξειδίου του άνθρακα, ένα πρωτοφανές επίπεδο για την περίοδο αυτή του έτους. Η χρονιά-ρεκόρ του 2017 είχε συνολικές εκπομπές 41 μεγατόνων, και οι επιστήμονες εκφράζουν φόβους ότι αυτό το όριο θα ξεπεραστεί φέτος.

Εκτός από την ΕΕ, η Βρετανία βιώνει ήδη μια χρονιά ρεκόρ, μετά τις πυρκαγιές την άνοιξη, κατά τη διάρκεια ενός πρώιμου καύσωνα, καθώς και στη βόρεια Σκωτία στα τέλη Ιουνίου.

Στα Βαλκάνια, η Σερβία καταγράφει επίσης τη χειρότερη χρονιά της από τότε που άρχισαν να συλλέγονται δεδομένα.

Η φετινή χρονιά θα μείνει στην ιστορία ως μία από τις πιο τραγικές, υπενθυμίζοντας σε όλους την επείγουσα ανάγκη για δράση κατά της κλιματικής αλλαγής.