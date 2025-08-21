Γνωστή αλυσίδα εστιατορίων fast food απέλυσε μια πολύτεκνη μητέρα που δούλευε 12ωρες βάρδιες, με τη δικαιολογία πως έδινε υπερβολική προσοχή στην οικογένεια της, με αποτέλεσμα να καθυστερεί, άρα και να μην εργαζέται περισσότερο.

Η 25χρονη Nykia Hamilton έχασε τη δουλειά της σε ένα κατάστημα franchise των Burger King, με την εταιρεία να επιβεβαιώνει το γεγονός.

Σύμφωνα με τη New York Post, η γυναίκα έγινε viral πριν από ένα μήνα, όταν ένας πελάτης την τράβηξε βίντεο να συντηρεί μόνη της το μαγαζί, τη στιγμή που ήταν γεμάτο κόσμο.

«Καθαρίζω, σφουγγαρίζω, μαγειρεύω, κάνω και τη διανομή αν η παραγγελία είναι σε κοντινή απόσταση… Δεν υπάρχουν άλλοι υπάλληλοι, είμαι μόνη μου και εργάζομαι 12ωρα», είχε πει.

Το βίντεο έκανε το γύρο του διαδικτύου και πέρα από σχετική δημοφιλία που απέφερε στην Hamilton, αύξησε και τους πελάτες, καθώς αποτέλεσε διαφήμιση για το μαγαζί. Ο ιδιοκτήτης όμως, αντί να προσλάβει περισσότερους υπαλλήλους, ειδικά από τη στιγμή που υπήρχε σοβαρή έλλειψη, περίμενε η 25χρονη να εργαστεί παραπάνω.

Όταν εκείνη αρνήθηκε, γιατί θα έπρεπε να βάλει σε δεύτερη μοίρα την οικογένειά της, ο διευθυντής την απέλυσε, με τη δικαιολογία ότι καθυστερεί στην εργασία της, οπότε και δεν προσφέρει όσα αναμένει η επιχείρηση.

«Παρότι δεν μπορούμε να αποκαλύψουμε περισσότερες λεπτομέρειες, επικεντρωνόμαστε στο να διασφαλίσουμε ότι κάθε εστιατόριο, είτε πρόκειται της εταιρείας, είτε για franchise, διαθέτει το την υποστήριξη που απαιτείται για να φροντίζει και να προσφέρει την εμπειρία που περιμένουν οι επισκέπτες μας», ανέφερε σχετική ανακοίνωση.

Πλέον, διεξάγεται διαδικτυακός έρανος για να καλυφθούν οι ανάγκες της πολύτεκνης μητέρας και των παιδιών της, ενώ αναζητάει εργασία, ώστε να συντηρήσει την οικογένειά της.