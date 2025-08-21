Η Ινδία ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε με επιτυχία δοκιμαστική εκτόξευση βαλλιστικού πυραύλου μεσαίου βεληνεκούς, ο οποίος, όταν τεθεί σε λειτουργία, θα μπορεί να μεταφέρει πυρηνική κεφαλή.

Σύμφωνα με τον Guardian, ο πύραυλος ονομάζεται Agni-5 και εκτοξεύθηκε με επιτυχία από την Οντίσα την Τετάρτη.

Ο Agni-5 είναι ένας από έναν αριθμό εγχώριας παραγωγής βαλλιστικών πυραύλων μικρού και μεσαίου βεληνεκούς της Ινδίας που αποσκοπούν στην ενίσχυση της αμυντικής της στάσης έναντι του Πακιστάν, καθώς και της Κίνας.

Σημειώνεται, ότι ο αντίπαλος της Ινδίας, το Πακιστάν, διαθέτει επίσης πυρηνικά όπλα και οι δύο χώρες έφτασαν κοντά στον πόλεμο τον Μάιο, αφού μαχητές σκότωσαν 26 άτομα στο Κασμίρ υπό ινδική διοίκηση, μια επίθεση που το Νέο Δελχί κατηγόρησε το Ισλαμαμπάντ. Το Πακιστάν αρνήθηκε οποιαδήποτε ανάμειξη.