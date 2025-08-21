Μια τρανς γυναίκα κατηγορείται για σεξουαλική κακοποίηση ενός άνδρα καθώς φέρεται να «απέκρυψε ανδρικά γεννητικά όργανα» κατά τη διάρκεια μιας νύχτας με ραντεβού μέσω Snapchat, όπως αναφέρει η Daily Mail.

Η 21χρονη Σιάρα Γουότκιν πέρασε τη νύχτα με έναν άνδρα μετά από ανταλλαγή μηνυμάτων στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης. Ο Πολ Ριντ, εισαγγελέας, δήλωσε στο Teesside Crown Court ότι η Γουότκιν φέρεται να προέβη σε σεξουαλικές πράξεις στον άνδρα όταν αυτός έφτασε σε ένα σπίτι στο Thornaby, στη βόρεια Υόρκη, πριν από μερικά χρόνια. Ο εισαγγελέας ανέφερε ότι η Γουότκιν προσποιήθηκε ότι είχε περίοδο, ώστε ο άνδρας να μην αγγίξει την περιοχή κάτω από τη μέση της.

Στο δικαστήριο ειπώθηκε, επίσης, ότι η Γουότκιν επικοινώνησε αργότερα με τον άνδρα για να του αποκαλύψει «ένα τεράστιο μυστικό». Τα μηνύματα που αντάλλαξαν διαβάστηκαν στο δικαστήριο. Όταν το υποτιθέμενο θύμα ρώτησε αν το μυστικό ήταν ότι ήταν έγκυος, η Γουότκιν απάντησε: «Είμαι τρανς. Συγγνώμη που δεν σου το είπα». Ο άνδρας έγραψε: «Τι διάολο; Δηλαδή έχεις πέος;» επαναλαμβάνοντας την ερώτησή του. Η Γουότκιν απάντησε: «Γι’ αυτό δεν σε έχω…»

«Η κατηγορούμενη είχε αποκρύψει από τον άνδρα ότι είχε πέος κατά τη διάρκεια της σύντομης σχέσης τους», ανέφερε ο κ. Ριντ στο δικαστήριο. Ο άνδρας δήλωσε στην αστυνομία ότι, αν ήξερε ότι η Γουότκιν ήταν τρανς, δεν θα είχε δώσει τη συγκατάθεσή του, προσθέτοντας: «Δεν είμαι έτσι».

Στο δικαστήριο ειπώθηκε, μεταξύ άλλων, ότι το προφίλ της Γουότκιν στο Snapchat χρησιμοποιούσε γυναικεία καρτούν εικόνα και δεν είχε υπάρξει καμία συζήτηση για σεξουαλικότητα ή φύλο. Κατά τη σύλληψή της, η Γουότκιν είπε στους αστυνομικούς: «Εγώ και αυτός είχαμε σεξουαλική επαφή χωρίς να του πω ότι ήμουν αγόρι. Όταν του είπα ότι είμαι διαφορετικού φύλου, δεν του άρεσε».

«Συμφώνησε ότι υπήρξε σεξουαλική δραστηριότητα», δήλωσε ο κ. Ριντ περιγράφοντας την υπόθεση της εισαγγελίας. Η δίκη συνεχίζεται.