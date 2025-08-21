Ένα σοβαρό τροχαίο συνέβη το βράδυ της Πέμπτης 21/08 λίγο μετά τις 21:30 στον αυτοκινητόδρομο Ε65, στο ρεύμα προς Λαμία.

Οδηγός φορτηγού που μετέφερε άχυρα με επικαθήμενο όχημα, αντιλήφθηκε ξαφνικά πως το φορτίο του τυλίχθηκε στις φλόγες, στο 33ο χιλιόμετρο, περίπου 500 μέτρα πριν την έξοδο της Ξυνιάδας.

Του ανταποκριτή μας από το lamiareport.gr στη Στερεά Ελλάδα

Ο ίδιος πρόλαβε να ξεκοτσάρει το φορτίο και να γλυτώσει τον τράκτορα, ωστόσο το φορτίο παραδόθηκε στις φλόγες. Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής έσπευσαν στο σημείο για να σβήσουν την πυρκαγιά, ενώ πληρώματα του Β’ Τμήματος Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Φθιώτιδας, διέκοψαν την κυκλοφορία μέχρι να ολοκληρωθεί η κατάσβεση. Επιπλέον δόθηκε εντολή από τη ΔΑ Φθιώτιδας για εκτροπή της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων, τα οποία κινούνται επί του αυτ/μου Ε 65 με κατεύθυνση προς Γρεβενά, στην Π.Ε.Ο. ΛΑΜΙΑΣ- ΛΑΡΙΣΑΣ, μέσω της συνδετήριας οδού, στο ύψος της χ/θ 32,000 (Α/Κ ΞΥΝΙΑΔΑΣ).

Γερανός της οδικής βοήθειας βρέθηκε στο σημείο για να φορτώσει το βαρύ όχημα και να ελευθερωθεί το οδόστρωμα.