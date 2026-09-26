Ο 92χρονος καπετάν Δημήτρης Πολυζωίδης από την Ερέτρια διεκδικεί μια θέση στο Ρεκόρ Γκίνες ως ο γηραιότερος εν ενεργεία ψαράς στον κόσμο.

Στις 13 Αυγούστου 2026, στις 3:30 τα ξημερώματα, απέπλευσε από το λιμάνι της Ερέτριας με το ξύλινο αλιευτικό του σκάφος «Γρηγόριος», πραγματοποιώντας μια εξάμισι ωρών αλιευτική εξόρμηση. Χειρίστηκε ο ίδιος το σκάφος, έριξε και μάζεψε τα δίχτυα και τα παραγάδια του, ενώ μετά την επιστροφή του στο λιμάνι, στις 10 το πρωί, συνέχισε τις εργασίες του στη στεριά.

Την προσπάθειά του κατέγραψαν τρεις μάρτυρες που επέβαιναν στο σκάφος: η νομικός Αγγελική Σολομωνίδου, ο καρδιολόγος Γεώργιος Καρυστινός και ο στρατιωτικός νομικός François Delannoy, σύμφωνα με την ιστοσελίδα eviaonline.gr.

Ο φάκελος της υποψηφιότητας, που περιλαμβάνει βίντεο, φωτογραφίες και υπογεγραμμένες δηλώσεις των μαρτύρων, υποβλήθηκε στον οργανισμό Guinness World Records από τον γιο του, Πολυζώη Πολυζωίδη, με την υποστήριξη της ΑΜΚΕ «Isonomia».

Η τελική απόφαση για την αναγνώριση του ρεκόρ εκκρεμεί, με την οικογένεια του καπετάν Δημήτρη και την τοπική κοινωνία της Ερέτριας να αναμένουν τα αποτελέσματα.

Ο 92χρονος καπετάνιος αναρρώνει αυτή την περίοδο από προγραμματισμένη χειρουργική επέμβαση.