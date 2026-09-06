Σήμερα, Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου 2026, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν μεταξύ άλλων οι Βίβος, Βιβή, Ευδόξιος, Ευδόξης, Δόξης και Λιγερή. Η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά ιδιαίτερα την Ανάμνηση του Θαύματος του Αρχαγγέλου Μιχαήλ στις Χωναίς.

Εορτολόγιο σήμερα: Ποιοι γιορτάζουν στις 6 Σεπτεμβρίου

Σύμφωνα με το εορτολόγιο, σήμερα γιορτάζουν τα εξής ονόματα:

Βίβος

Βιβή

Ευδόξιος

Ευδόξης

Δόξης

Λιγερή

Ποιος γιορτάζει αύριο

Αύριο, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν:

Κασσιανή

Κάσσυ

Κασιανή

Κασία

Κασσιανός

Κασιανός

Κάσσιος

Κάσιος

Κάσσος

Κάσσης

Σώζων

Σώζος

Σώζης

Σώζη

Σωζούσα

Σώζα

Σήμερα η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη των:

Της Ανάμνησης του Θαύματος του Αρχαγγέλου Μιχαήλ στις Χωναίς ή Κολασσαίς, της Αγίας Καλοδότης, των Αγίων Ευδοξίου, Ρωμύλου, Ζήνωνος, Μακαρίου, των Έντεκα Χιλιάδων Μαρτύρων και των Χιλίων Εκατόν Τεσσάρων Στρατιωτών Μαρτύρων, του Αγίου Φαύστου του Πρεσβυτέρου, των Αγίων Μακαρίου και Ανδρέα, του Αγίου Βίβου του Οσιομάρτυρα, των Αγίων Κυριάκου, Διονυσίου και Ανδρέα, των Αγίων Ανδροπελαγίας και Θέκλας, του Αγίου Θεοκτίστου του ναυκλήρου, του Αγίου Κυριάκου του δημότη, του Αγίου Σαραπάβωνα του βουλευτή και της Αγίας Λυγερής της Νεομάρτυρος της Χιοπολίτιδος. Επίσης τιμώνται η Ανάμνηση των Εγκαινίων του Ναού της Υπεραγίας Θεοτόκου «εἰς τὸ Δεύτερον ἐν τῷ οἴκῳ τῆς Ἁγίας Εἰρήνης», η Σύναξη του Αρχαγγέλου Μιχαήλ του Νημπορίου, η Σύναξη του Αρχαγγέλου Μιχαήλ του Περιμπλιώτη, η Σύναξη της Υπεραγίας Θεοτόκου «των αδελφών του Κιέβου» και η Σύναξη των εν Χίω Αγίων.

Αρχάγγελος Μιχαήλ στις Χωναίς: Η παράδοση για το θαύμα που έδωσε το όνομά του στον τόπο

Η βασική εορτή της 6ης Σεπτεμβρίου είναι η Ανάμνηση του Θαύματος του Αρχαγγέλου Μιχαήλ στις Χωναίς, περιοχή της Φρυγίας που στις εκκλησιαστικές πηγές συνδέεται και με τις Κολοσσές. Η εορτή είναι σταθερή και τιμάται κάθε χρόνο την ίδια ημέρα.

Σύμφωνα με την εκκλησιαστική παράδοση, στην περιοχή υπήρχε πηγή της οποίας το νερό θεωρούνταν θαυματουργό. Ένας χριστιανός, όταν η κόρη του θεραπεύτηκε, έκτισε εκεί ναό αφιερωμένο στον Αρχάγγελο Μιχαήλ.

Αρκετά χρόνια αργότερα, στον ναό εγκαταστάθηκε ένας νέος με το όνομα Άρχιππος, ο οποίος, κατά την παράδοση, αφιερώθηκε στη φροντίδα του ναού και ακολουθούσε ασκητικό τρόπο ζωής.

Η διήγηση αναφέρει ότι κάτοικοι της περιοχής που αντιδρούσαν στη χριστιανική παρουσία επιχείρησαν να καταστρέψουν τον ναό και την πηγή. Όταν οι πρώτες προσπάθειες απέτυχαν, φέρεται να επιχείρησαν να εκτρέψουν τα νερά κοντινών ποταμών προς το σημείο, ώστε να παρασύρουν τον ναό.

Τότε, σύμφωνα με την εκκλησιαστική παράδοση, εμφανίστηκε ο Αρχάγγελος Μιχαήλ και έστρεψε τα νερά σε άνοιγμα του εδάφους, προστατεύοντας τον ναό και τον Άρχιππο. Η παράδοση συνδέει με αυτό το περιστατικό και την ονομασία «Χώναι», από την ιδέα ότι τα νερά «χωνεύτηκαν» μέσα στη γη.

Η διήγηση του θαύματος διατηρήθηκε στην ορθόδοξη παράδοση και αποτέλεσε τη βάση για τη συγκεκριμένη εορτή του Αρχαγγέλου Μιχαήλ. Η Ανάμνηση του Θαύματος στις Χωναίς τιμάται στις 6 Σεπτεμβρίου κάθε έτους.

«Ὤφθης Μιχαὴλ Νῶε σῷ ναῷ νέος,

Χώνῃ ποταμῶν τὸν κατακλυσμὸν λύων.»

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Εορτολόγιο Σεπτεμβρίου

Δείτε αναλυτικά το εορτολόγιο Σεπτεμβρίου και ποιοι γιορτάζουν κάθε μέρα.