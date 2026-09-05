Σήμερα, Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου 2026, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν ο Ζαχαρίας και αρκετές παραλλαγές του ονόματος, όπως Ζάχαρης, Ζάχαρος, Ζάκι, Ζάκης, Ζαχαρένια, Ζαχάρω, Ζαχαρούλα και Ζαχαρίτσα. Η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά, μεταξύ άλλων, τη μνήμη του Προφήτη Ζαχαρία και της συζύγου του Ελισάβετ, γονέων του Ιωάννη του Βαπτιστή.

Εορτολόγιο σήμερα: Ποιοι γιορτάζουν στις 5 Σεπτεμβρίου

Σύμφωνα με το εορτολόγιο, σήμερα γιορτάζουν τα εξής ονόματα:

Ζαχαρίας

Ζάχαρης

Ζάχαρος

Ζάκι

Ζάκης

Ζαχαρένια

Ζαχάρω

Ζαχαρούλα

Ζαχαρίτσα

Ποιος γιορτάζει αύριο

Αύριο, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν:

Βίβος

Βιβή

Ευδόξιος

Ευδόξης

Δόξης

Λιγερή

Σήμερα η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη των:

Του Προφήτη Ζαχαρία και της συζύγου του Ελισάβετ, του Αγίου Αβδαίου επισκόπου Περσίας, των Αγίων Μεδίμνου, Ουρβανού, Θεοδώρου και Ογδόντα Ιερέων και Διακόνων, του Αγίου Πέτρου του Αποστόλου του «ἐν τῷ Ἀθήρᾳ», του Οσίου Αθανασίου ηγουμένου της Μονής Μπρέστ και του Αγίου Άλτο.

Προφήτης Ζαχαρίας και Ελισάβετ: Οι γονείς του Ιωάννη του Βαπτιστή

Στις 5 Σεπτεμβρίου η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τον Προφήτη Ζαχαρία και τη σύζυγό του Ελισάβετ, οι οποίοι είναι γνωστοί κυρίως ως οι γονείς του Ιωάννη του Βαπτιστή. Η ιστορία τους περιγράφεται στο πρώτο κεφάλαιο του Κατά Λουκάν Ευαγγελίου και τοποθετείται στα χρόνια του βασιλιά Ηρώδη.

Ο Ζαχαρίας ήταν ιερέας και η Ελισάβετ καταγόταν από την οικογένεια του Ααρών. Στην εκκλησιαστική παράδοση ο Ζαχαρίας παρουσιάζεται σε ορισμένες πηγές και ως αρχιερέας, ωστόσο το Ευαγγέλιο τον αναφέρει ως ιερέα. Το ζευγάρι δεν είχε αποκτήσει παιδιά και, σύμφωνα με τη βιβλική διήγηση, βρισκόταν ήδη σε προχωρημένη ηλικία.

Κατά τη διάρκεια της ιερατικής του υπηρεσίας στον Ναό, ο Ζαχαρίας είδε άγγελο, ο οποίος του ανήγγειλε ότι η Ελισάβετ θα αποκτούσε γιο. Το παιδί, του είπε, θα ονομαζόταν Ιωάννης και θα είχε ιδιαίτερο ρόλο στην προετοιμασία του λαού για όσα επρόκειτο να ακολουθήσουν.

Ο Ζαχαρίας εξέφρασε αμφιβολία για το πώς θα μπορούσε να συμβεί κάτι τέτοιο λόγω της ηλικίας του ίδιου και της συζύγου του. Σύμφωνα με την ευαγγελική αφήγηση, έμεινε χωρίς τη δυνατότητα να μιλήσει μέχρι να εκπληρωθεί η αναγγελία. Η Ελισάβετ στη συνέχεια συνέλαβε και γέννησε τον Ιωάννη.

Όταν ήρθε η στιγμή να δοθεί όνομα στο παιδί, οι συγγενείς περίμεναν να ονομαστεί Ζαχαρίας, όπως ο πατέρας του. Η Ελισάβετ επέμεινε ότι το όνομά του θα ήταν Ιωάννης και ο Ζαχαρίας επιβεβαίωσε την επιλογή γράφοντάς την σε πινακίδιο. Αμέσως μετά, σύμφωνα με τη διήγηση, μπόρεσε ξανά να μιλήσει.

Ο Ζαχαρίας και η Ελισάβετ έχουν κεντρική θέση στην αφήγηση για τη γέννηση του Ιωάννη του Βαπτιστή, ο οποίος θεωρείται μία από τις σημαντικότερες μορφές της χριστιανικής παράδοσης. Η κοινή μνήμη του ζευγαριού τιμάται κάθε χρόνο στις 5 Σεπτεμβρίου.

«Ιωάννης ἐστὶν ὄνομα αὐτοῦ».

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Εορτολόγιο Σεπτεμβρίου

Δείτε αναλυτικά το εορτολόγιο Σεπτεμβρίου και ποιοι γιορτάζουν κάθε μέρα.