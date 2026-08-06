Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε την Τετάρτη 5/8 στην περιοχή της Ηλείας, συγκεκριμένα στον Δήμο Ανδρίτσαινας-Κρεστένων με θύμα μία 32χρονη που από άγνωστη αιτία έχασε τον έλεγχο του οχήματος και έφυγε σε γκρεμό 30 μέτρων.

Άμεσα ενημερώθηκε από αυτόπτες μάρτυρες η Πυροσβεστική.

Στο σημείο έτρεξαν κάτοικοι αλλά και πυροσβέστες που δεν ήταν στην υπηρεσία, για να μπορέσουν να στήσουν μια ολόκληρη επιχείρηση, προκειμένου βεβαίως να απεγκλωβίσουν τη γυναίκα.

Αν και ο γκρεμός ήταν αρκετά μεγάλος, οι διασώστες κατάφεραν να απεγκλωβίσουν τη γυναίκα που τραυματίστηκε και να τη μεταφέρουν στο Κέντρο Υγείας στα Κρέστενα. Εκεί της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Η γυναίκα είναι, εκτός από το σοκ, καλά στην υγεία της, με μικροτραυματισμούς.