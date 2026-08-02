Σε κινητοποίηση τέθηκαν οι αρμόδιες Αρχές στα Χανιά, έπειτα από τραυματισμό 54χρονου επισκέπτη από τη Γερμανία κατά την πεζοπορία του στο φαράγγι της Ίμπρου.

Ο τουρίστας, σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, βρισκόταν σε διαδρομή μέσα στο φαράγγι όταν τραυματίστηκε στο πόδι για άγνωστη αιτία.

Λόγω του τραυματισμού του δεν ήταν σε θέση να συνεχίσει μόνος την πορεία του και ειδοποίησε τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Για την προσέγγιση και την ασφαλή απομάκρυνσή του από το δύσβατο σημείο έχει ξεκινήσει επιχείρηση της Πυροσβεστικής. Στην περιοχή επιχειρούν πυροσβέστες από το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Ανώπολης, με στόχο τον εντοπισμό και τη μεταφορά του 54χρονου σε ασφαλές σημείο.