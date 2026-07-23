Μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες στις φετινές Πανελλαδικές Εξετάσεις ανήκει στη Ρόδο. Η Μαρία – Μιχαέλα Χαιρέτη, συγκεντρώνοντας 19.710 μόρια, κατέκτησε την πρώτη θέση στην Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, πραγματοποιώντας το όνειρο που καλλιεργούσε εδώ και χρόνια.

Η αριστούχος μαθήτρια, μιλώντας στο Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, δεν έκρυψε τη συγκίνησή της για τη σπουδαία αυτή διάκριση, χαρακτηρίζοντάς την ως τη μεγαλύτερη επιτυχία που θα μπορούσε να πετύχει.

«Είναι η μεγαλύτερη επιτυχία που θα μπορούσα να έχω ουσιαστικά. Είναι η ύψιστη ικανοποίηση», δήλωσε, λίγα λεπτά μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.

Παρά την εξαιρετική της επίδοση, η ίδια παραδέχεται ότι η διαδρομή προς την κορυφή δεν ήταν χωρίς άγχος και αμφιβολίες. Όπως εξήγησε, κάθε δύσκολη στιγμή λειτούργησε ως κίνητρο για ακόμη μεγαλύτερη προσπάθεια.

«Ακόμα και στις στιγμές άγχους και αγωνίας, δούλεψα, διάβαζα και προσπάθησα παραπάνω, για να πετύχω τον στόχο μου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η επιλογή της Ιατρικής δεν ήταν τυχαία. Αν και μεγάλωσε σε οικογένεια γιατρών, ξεκαθαρίζει ότι η απόφαση ήταν αποκλειστικά δική της, καθώς από μικρή αντιλήφθηκε τη σημασία του λειτουργήματος που επιτελεί ένας γιατρός.

«Το επάγγελμα του ιατρού είναι λειτούργημα, δεν είναι απλώς ένα επάγγελμα. Με το έργο του ένας γιατρός συμβάλλει στην προάσπιση του πολυτιμότερου αγαθού μας, που είναι η ζωή και η υγεία μας», σημείωσε, προσθέτοντας ότι, παρότι οι δύο γονείς της είναι γιατροί, η επιλογή της έγινε συνειδητά και με βάση τη δική της επιθυμία.

Ωστόσο, εκείνο που κάνει ακόμη πιο ξεχωριστή τη στάση της είναι το μήνυμα που στέλνει στους συνομηλίκους της. Παρότι βρίσκεται πλέον στην κορυφή, δεν αντιμετωπίζει τις Πανελλαδικές ως τη μοναδική ευκαιρία επιτυχίας.

«Οι Πανελλαδικές δεν είναι ο μόνος δρόμος για τη ζωή και η αξία και οι δυνατότητες του καθενός δεν μετρούνται μόνο με τα μόρια. Όποιος προσπαθήσει αρκετά μπορεί να πετύχει τα όνειρα και τους στόχους του», τόνισε.