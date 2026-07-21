Τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης στα Χανιά και συγκεκριμένα στον Καλαθά, όταν αυτοκίνητο που οδηγούσε μεσήλικας τουρίστας προσέκρουσε σε σταθμευμένο Ι.Χ. και στη συνέχεια ανετράπη.

Του ανταποκριτή μας από το flashnews.gr στην Κρήτη

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο οδηγός απεγκλωβίστηκε από το όχημα έχοντας τις αισθήσεις του και στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ προκειμένου να τον μεταφέρει στο νοσοκομείο Χανίων.

Στο σημείο κλήθηκαν επίσης τρία οχήματα της Πυροσβεστικής με επτά πυροσβέστες, χωρίς ωστόσο να χρειαστεί η επέμβασή τους.

Η κυκλοφορία διακόπηκε πλήρως ενώ στο σημείο επικράτησε πανικός.

Τα ακριβή αίτια του ατυχήματος διερευνούν οι αρχές.

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