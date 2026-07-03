Σε εξέλιξη βρίσκεται φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής 3 Ιουλίου σε αγροτοδασική έκταση στο Σπαθοβούνι Κορινθίας.

Λόγω της φωτιάς, λίγο μετά τις 17:00 εστάλη μήνυμα από το 112 στους κατοίκους της περιοχής, με το οποίο καλούνται να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Σπαθοβούνι της Περιφερειακής Ενότητας #Κορίνθου



‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/GY26GrlKvl@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) July 3, 2026

«Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», ανέφερε το μήνυμα της Πολιτικής Προστασίας.

Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Λίγο μετά τις 17:00 οι δυνάμεις ενισχύθηκαν και πλέον στο σημείο επιχειρούν 85 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 21 οχήματα.

Από αέρος συνδράμουν 4 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα, ενώ στο έργο της κατάσβεσης συμμετέχουν υδροφόρες και μηχανήματα των ΟΤΑ.

Συνεχής εικόνα από drone της ομάδας «ΙΚΑΡΟΣ»

Στο σημείο έχει μεταβεί και η ομάδα «ΙΚΑΡΟΣ» με drone, ώστε τα κέντρα επιχειρήσεων να λαμβάνουν συνεχή εικόνα μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας.

Η χρήση του drone βοηθά στον εντοπισμό ενεργών εστιών και στην καλύτερη καθοδήγηση των επίγειων και εναέριων δυνάμεων.

Σύμφωνα με βίντεο που κατέγραψαν πολίτες από την περιοχή, πυκνός μαύρος καπνός υψώνεται στον ουρανό, δείχνοντας την ένταση της πυρκαγιάς.

Σε επιφυλακή οι κάτοικοι

Οι κάτοικοι της περιοχής παραμένουν σε επιφυλακή, ενώ οι Αρχές παρακολουθούν την εξέλιξη της φωτιάς και θα δώσουν νεότερες οδηγίες εφόσον χρειαστεί.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν για τον περιορισμό του μετώπου, με στόχο να μην επεκταθεί σε κατοικημένες ή άλλες ευαίσθητες περιοχές.