Ο καιρός αλλάζει σταδιακά τις επόμενες ημέρες, με τις τοπικές καταιγίδες που θα εκδηλωθούν σήμερα στα ηπειρωτικά να αποτελούν το τελευταίο αξιόλογο επεισόδιο αστάθειας πριν από την επικράτηση των ισχυρών βοριάδων στο Αιγαίο.

Σύμφωνα με τη μετεωρολόγο της ΕΡΤ, Αναστασία Τυράσκη, από το Σαββατοκύριακο το μελτέμι θα ενισχυθεί αισθητά, αυξάνοντας και τον κίνδυνο εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών, ενώ από τα μέσα της επόμενης εβδομάδας αναμένεται νέα άνοδος της θερμοκρασίας.

Για σήμερα προβλέπονται τοπικές μπόρες και καταιγίδες στον ηπειρωτικό κορμό της χώρας, με τα φαινόμενα να εκδηλώνονται κυρίως στα ορεινά τμήματα της δυτικής Ελλάδας κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Πρόκειται, σύμφωνα με την πρόγνωση, για την τελευταία ημέρα με αξιοσημείωτη αστάθεια.

Την ίδια ώρα, το μελτέμι έχει ήδη αρχίσει να γίνεται πιο έντονο. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν με ένταση 6 έως 7 μποφόρ, επηρεάζοντας σταδιακά και τις ανατολικές ηπειρωτικές περιοχές.

Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε υψηλά, αλλά φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα, με τον υδράργυρο να κυμαίνεται γύρω στους 35 με 36 βαθμούς Κελσίου, χωρίς να διαμορφώνονται συνθήκες ακραίου καύσωνα.

Το Σάββατο τα φαινόμενα αστάθειας θα υποχωρήσουν αισθητά και θα περιοριστούν σε λίγες τοπικές μπόρες στα βορειοδυτικά. Αντίθετα, την Κυριακή και τη Δευτέρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, ενώ οι βοριάδες θα ενισχυθούν ακόμη περισσότερο, φτάνοντας κατά τόπους τα 7 με 8 μποφόρ στο Αιγαίο.

Η ισχυροποίηση των ανέμων αναμένεται να αυξήσει σημαντικά τον κίνδυνο εξάπλωσης πυρκαγιών, ιδιαίτερα στα ανατολικά ηπειρωτικά τμήματα της χώρας, μεταξύ των οποίων και η Αττική, όπου ο βαθμός επικινδυνότητας εκτιμάται ότι θα είναι αυξημένος το Σαββατοκύριακο και τη Δευτέρα.

Από την Τρίτη οι άνεμοι θα αρχίσουν να εξασθενούν, με αποτέλεσμα να μειωθεί σταδιακά και ο κίνδυνος πυρκαγιών. Ωστόσο, η υποχώρηση του μελτεμιού θα ευνοήσει την άνοδο της θερμοκρασίας, η οποία προς τα μέσα της εβδομάδας αναμένεται να φτάσει έως και τους 38 βαθμούς Κελσίου, καθώς θερμότερες αέριες μάζες από την κεντρική Ευρώπη θα κινηθούν προς τη χώρα.

Παρά την άνοδο του υδραργύρου, οι μετεωρολογικές εκτιμήσεις δεν κάνουν λόγο για ακραίο κύμα καύσωνα, καθώς το θερμό επεισόδιο που επηρεάζει αυτή την περίοδο μεγάλο μέρος της Ευρώπης θα έχει αρχίσει να εξασθενεί μέχρι να φτάσει στην Ελλάδα.