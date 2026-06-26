Παρουσία του υφυπουργού Εθνικής Άμυνας Θανάση Δαβάκη και του Αρχηγού ΓΕΣ Αντιστράτηγου Γεώργιου Κωστίδη, πραγματοποιήθηκε το πρωί της Παρασκευής (26/6/26) στο Στρατόπεδο «Σχη (ΠΖ) Τσακάλου Κων/νου», ΚΕΝ-ΚΕΥΠ Λαμίας, η ορκωμοσία των πρώτων γυναικών – εθελοντριών του Ελληνικού Στρατού με τη 2026 Β ́ Εκπαιδευτική Σειρά Στρατευσίμων Οπλιτών (ΕΣΣΟ).

Μετά τις αλλαγές στις Ένοπλες δυνάμεις, η πολιτική ηγεσία, άνοιξε το δρόμο για την εθελοντική κατάταξη γυναικών – οπλιτών.

Η πρώτη σειρά γυναικών θα δείξει και το μέλλον της συγκεκριμένης κίνησης που ακολουθείται από κίνητρα για διεκδίκηση θέσεων εργασίας στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.