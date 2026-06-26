Σοκ έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία του Ρεθύμνου ο αιφνίδιος θάνατος ενός 32χρονου άνδρα, ο οποίος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του χθες το μεσημέρι, σε χωριό του Δήμου Μυλοποτάμου.

Ο άτυχος άνδρας βρέθηκε από τον πατέρα του σε σημείο κοντά στην οικογενειακή κατοικία, ο οποίος ειδοποίησε άμεσα τις αρμόδιες Αρχές, σύμφωνα με το neakriti.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί, οι οποίοι, μετά την αυτοψία και τα πρώτα στοιχεία της έρευνας, απέκλεισαν το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας.

Για να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου, έχει παραγγελθεί η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής, τα αποτελέσματα της οποίας αναμένεται να ρίξουν φως στις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο 32χρονος.