Η ξαφνική κακοκαιρία στις Σέρρες μετέτρεψε νωρίτερα την κεντρική πλατεία της Νιγρίτας σε λίμνη μέσα σε λίγα λεπτά, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στις υποδομές και το οδικό δίκτυο του Δήμου Βισαλτίας.

Ο τεράστιος όγκος νερού και η έντονη χαλαζόπτωση που έπληξαν την περιοχή ξεπέρασαν τις δυνατότητες απορρόφησης των φρεατίων, με αποτέλεσμα το κέντρο της πόλης να πλημμυρίσει για περίπου μία ώρα.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία χρειάστηκε να επέμβει άμεσα για την άντληση υδάτων από δύο καταστήματα της πλατείας, ενώ οι χείμαρροι που σχηματίστηκαν κάλυψαν πλήρως ένα σταθμευμένο αυτοκίνητο.

Τα έντονα καιρικά φαινόμενα προκάλεσαν προσωρινό αποκλεισμό σε αρκετά σημεία του επαρχιακού οδικού δικτύου.

Παράλληλα, το πυροσβεστικό κλιμάκιο Νιγρίτας επιχείρησε για την κοπή και απομάκρυνση δέντρων που έπεσαν στο οδόστρωμα στις περιοχές Λυγαριά και Δημητρίτσι. Στα προβλήματα προστέθηκε και η φωτιά που εκδηλώθηκε σε κολόνα της ΔΕΗ, για την επισκευή της οποίας έσπευσε συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ.

Αν και τα νερά έχουν πλέον υποχωρήσει, η τοπική παραγωγή φαίνεται να έχει πληγεί σημαντικά. Οι πρώτες ενδείξεις καταγράφουν ζημιές σε καλλιέργειες μηδικής, με την επίσημη αποτίμηση από τους αρμόδιους φορείς να ξεκινά άμεσα.