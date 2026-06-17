Σε 35.604 (18.088 άνδρες και 17.516 γυναίκες) ανήλθαν οι θάνατοι στη χώρα τις πρώτες 14 εβδομάδες εφέτος (29/12/2025- 05/04/2026), ενώ κατά το αντίστοιχο διάστημα του 2025 (30/12/2024- 06/04/2025) είχαν ανέλθει σε 36.393 (18.316 άνδρες και 18.077 γυναίκες), σημειώνοντας μείωση κατά 789 θανάτους (2,2%).

Μείωση κατά 2.461 θανάτους (6,5%) σημειώθηκε σε σχέση με τον μέσο όρο των συνολικών θανάτων των πρώτων 14 εβδομάδων για τα έτη της περιόδου 2020- 2025 (38.065 θάνατοι). Τα αντίστοιχα ποσοστά μεταβολής, ανά έτος, για την περίοδο 2020- 2025 ανέρχονται σε 3,6% το 2025 σε σχέση με το 2024 (35.116 θάνατοι), σε -7,5% το 2024 σε σχέση με το 2023 (37.945 θάνατοι), σε -13,7% το 2023 σε σχέση με το 2022 (43.968 θάνατοι), σε 17,8% το 2022 σε σχέση με το 2021 (37.338 θάνατοι) και σε -0,8% το 2021 σε σχέση με το 2020 (37.627 θάνατοι).

Σύμφωνα με τα στοιχεία από την ΕΛΣΤΑΤ, την περίοδο των πρώτων 14 εβδομάδων του 2026 σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025, οι πιο σημαντικές αυξήσεις καταγράφονται τη 14η (30/03/2026- 05/04/2026), τη 13η (23/03/2026- 29/03/2026) και την 5η εβδομάδα (26/01/2026- 01/02/2026) κατά 11,1%, 5,3% και 3,7% αντίστοιχα. Οι πιο σημαντικές μειώσεις καταγράφονται την 9η (23/02/2026- 01/03/2026), την 11η (09/03/2026- 15/03/2026) και την 8η εβδομάδα (16/02/2026- 22/02/2026) κατά 13,9%, 11,1% και 10,3% αντίστοιχα.

Ανά ηλικιακή ομάδα των θανόντων, παρατηρείται μείωση των θανάτων σε 14 ηλικιακές ομάδες και αύξηση σε 4. Οι κυριότερες μειώσεις, σε απόλυτες τιμές, καταγράφονται στις ηλικιακές ομάδες 85 έως 89 ετών (179 θάνατοι), 65 έως 69 ετών (115 θάνατοι) και 75 έως 79 ετών (88 θάνατοι), ενώ η μεγαλύτερη αύξηση καταγράφεται στην ηλικιακή ομάδα 40 έως 44 ετών (17 θάνατοι).

Ανά περιφέρεια μόνιμης διαμονής των θανόντων, παρατηρείται μείωση των θανάτων σε 9 από τις 13 περιφέρειες της χώρας. Οι σημαντικότερες μειώσεις, σε απόλυτες τιμές, καταγράφονται στις Περιφέρειες Αττικής, Θεσσαλίας και Κρήτης κατά 349, 163 και 101 θανάτους αντίστοιχα, ενώ η μεγαλύτερη αύξηση παρατηρείται στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας κατά 95 θανάτους.