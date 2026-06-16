Άνοιξε σήμερα Τρίτη 16 Ιουνίου η πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας στην οποία οι υποψήφιοι των ΓΕΛ και των ΕΠΑΛ που έδωσαν πανελλήνιες μπορούν να καταχωρίσουν ή να επιβεβαιώσουν τον αριθμό του κινητού τους τηλεφώνου έτσι ώστε να λάβουν μήνυμα (sms) με τα αποτελέσματα.

Με τον τρόπο αυτό οι υποψήφιοι, θα ενημερωθούν με γραπτό μήνυμα (SMS) για:

τις βαθμολογίες στο σύνολο των μαθημάτων που εξετάστηκαν και

τη σχολή/τμήμα εισαγωγής τους.

Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι και την Τρίτη 23 Ιουνίου.

Τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν οι υποψήφιοι στην πλατφόρμα

Η είσοδος στην υπηρεσία γίνεται με τα στοιχεία συμμετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις.

ΕΙδικότερα, απαιτείται ο οκταψήφιος Κωδικός Υποψηφίου και το αρχικό γράμμα από το επώνυμο, το όνομα, το πατρώνυμο και το μητρώνυμο, σε κεφαλαίους ελληνικούς χαρακτήρες, καθώς επίσης και το κινητό τηλέφωνο του υποψηφίου.

Στη συνέχεια, οι υποψήφιοι θα μπορούν να επιβεβαιώσουν τον αριθμό του κινητού τους ή να τον τροποποιήσουν.

Για να ολοκληρωθεί η διαδικασία απαιτείται η εισαγωγή μοναδικού κωδικού (One Time Password) που θα αποσταλεί στο κινητό που δηλώθηκε κατά την εγγραφή στην υπηρεσία.

Η υπηρεσία αναπτύχθηκε και λειτουργεί από το 2021 από το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας – ΕΔΥΤΕ ΑΕ (GRNET), Φορέα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σε συνεργασία με τη Γενική́ Διεύθυνση Ψηφιακών Συστημάτων, Υποδομών και Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, στο πλαίσιο του Ψηφιακού Μετασχηματισμού της Εκπαίδευσης.

Η υπηρεσία λειτουργεί συμπληρωματικά με τα γνωστά από τα προηγούμενα χρόνια μέσα ενημέρωσης. Όλοι οι υποψήφιοι των Πανελλαδικών Εξετάσεων θα μπορούν να ενημερωθούν για τα αποτελέσματά τους από την online εφαρμογή του ΥΠΑΙΘΑ στη διεύθυνση: https://results.it.minedu.gov.gr πληκτρολογώντας τον οκταψήφιο κωδικό τους και το αρχικό γράμμα από το επώνυμο, το όνομα, το πατρώνυμο και το μητρώνυμο, σε κεφαλαίους ελληνικούς χαρακτήρες, αλλά και μέσω των καταλόγων που θα αναρτηθούν στις σχολικές μονάδες.